وداعًا كلوديا كاردينالي… المرأة الّتي ألهمت جيلًا بأكمله

توفيت الممثّلة الإيطاليّة كلوديا كاردينالي الّتي أبهرت الشّاشة في أفلام كبار المخرجين مثل فيلّيني، فيسكونتي، ليوني وإدواردز، عن عمر ناهز (سبعة وثمانين عامًا).

وأكّد وكيل أعمالها لوكالة “فرانس برس” أنّ كاردينالي فارقت الحياة في مدينة نيمور قرب باريس، قائلًا في بيان: “تركت لنا إرث امرأة حرّة ملهمة، سواء كامرأة أو كفنّانة.” ولم يُكشف بعد عن سبب الوفاة.

تُعد كاردينالي من آخر نجمات العصر الذّهبيّ للسّينما الأوروبيّة، إذ عُرفت بجمالها الجذّاب، وصوتها الأجشّ، وحضورها الآسر. شاركت في بعض أبرز أعمال ستّينات القرن الماضي، واستطاعت أن تخطف الأضواء حتّى من أجواء عمالقة مثل بيرت لانكستر، مارسيلو ماستروياني وألان ديلون.

لعبت أدوارًا لا تُنسى في فيلم “روكو وإخوته” و”الفهد” للمخرج لوتشينو فيسكونتي، إذ اعتبرت أداؤها مزيجَا من القوّة والأنوثة الآسرة. كما لعبت دور الملهمة الغامضة في رائعة فيديريكو فيلّيني “ثمانية ونصف”، ممثّلةً الأمل المراوغ بالمغفرة، كما وصفها النّاقد روجر إيبرت.

على الصّعيد العالميّ، رسّخت مكانتها من خلال فيلم سيرجيو ليوني الكلاسيكيّ “ذات مرّة في الغرب”، إضافة إلى مشاركتها في الكوميديا الشّهيرة “النّمر الورديّ” لبيليك إدواردز، إذ مثّلت شخصيّة الأميرة دالا إلى جانب ديفيد نيفن وبيتر سيلرز، قبل أن تعود إلى السّلسلة في فيلم “ابن النّمر الورديّ” عام ١٩٩٣.

وُلدت كاردينالي في تونس من أسرة إيطاليّة من أصل صقلّي، وعانت في مراهقتها ظروفًا قاسية، إذ تعرضت لاعتداء جنسيّ أسفر عن إنجابها ابنها باتريك، الّذي رُبّي لسنوات على أنّه شقيقها قبل أن يُكشف عن الحقيقة لاحقًا.

ورغم صدماتها الشّخصيّة، وجدت ملاذها في التّمثيل، ووقّعت عقدًا مدّته سبع سنوات مع المنتج فرانكو كريستالدي الّذي تزوّجته لاحقًا عام ١٩٦٦.

في منتصف السّتّينات، كانت كاردينالي قد أصبحت نجمة عالميّة، جمعت بين السّينما الأوروبيّة وهوليوود، وبنت لنفسها مكانة كواحدة من أكثر الممثّلات سحرًا وموهبة.

أبرز أعمال كلوديا كاردينالي:

روكو وإخوته (١٩٦٠)

الفهد (١٩٦٣)

ثمانية ونصف (١٩٦٣)

كارتوش (١٩٦٣)

النّمر الورديّ (١٩٦٣)

ذات مرّة في الغرب (١٩٦٨)

ابن النّمر الورديّ (١٩٩٣)

يبقى إرث كلوديا كاردينالي حيًّا، ليس فقط في أفلامها، بل أيضًا كرمز لآخر أيقونات العصر الذّهبيّ للسّينما الإيطاليّة.

