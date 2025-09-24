هنا الزاهد تُفاجئ أمير كرارة بخطوة جريئة والجمهور يتفاعل

نشرت الممثّلة المصريّة هنا الزاهد عبر “إنستغرام”، صورة قديمة جمعتها بالممثّل أمير كرارة، عندما كانت في السّادسة من عمرها، لتردّ بذلك على حديثه الأخير في برنامج “صاحبة السّعادة”، إذ كشف مازحًا أنّه يحتفظ بصوًرة لها يمكن أن تُدمّر فيلمهما الجديد لو ظهرت، خصوصًا أنّها تلعب دور حبيبته في العمل.

الصّورة أظهرت هنا وهي طفلة صغيرة تجلس على ساق “كرارة”، في بداياته، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

كما نشرت هنا صورًا أخرى من كواليس فيلم “الشّاطر” وعلّقت مازحة:” أسفة لأمير كرارة.. أبطال فيلم “الشاطر” أيّام الشقاوة بقى”.

يُذكر أنّ هنا الزّاهد وأمير كرارة يجتمعان حاليًّا في بطولة فيلم “الشّاطر” الّذي يُعرض في صالات السّينما،

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد الجنديّ ويشارك فيه عدد من الممثّلين من بينهم عادل كرم، مصطفى غريب وأحمد عصام السّيد، خالد الصّاوي وغيرهم.