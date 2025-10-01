سيلينا تزوجت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: تزوجت المغنية العالمية سيلينا غوميز، المرشحة لجوائز إيمي وغرامي، من المنتج الموسيقي وكاتب الأغاني بيني بلانكو، حيث أعلنت الخبر في منشور على موقع إنستغرام، مع نشر صور لهما وهما يتبادلان القبلات ويحتضنان بعضهما البعض. رد بلانكو على منشور غوميز يوم السبت قائلاً: "زوجتي في الحياة الواقعية".

من المعروف أن سيلينا غوميز هي أكثر نساء الأرض متابعة عبر منصة انستغرام، حيث يتابعها 417 مليون فولورز، ويحتل المركز الأول كريستيانو رونالد (664 مليون) ثم ليونيل ميسي (506 مليون)، ثم سيلينا غوميز (417 مليون متابع) وهي المرأة الأكثر متابعة عبر انستغرام في العالم.

selena gomez you are a princess pic.twitter.com/msIOl64rA0 — carol (@touchitseI) September 27, 2025

— carol (@touchitseI)

ارتدت غوميز فستان زفاف أبيض بدون أكمام مزينًا بزخارف نباتية، بينما ارتدى بلانكو بدلة سهرة وربطة عنق على شكل فراشة، وكلاهما من تصميم رالف لورين.

وقد التقط مصورو الباباراتزي صوراً لخيمة خارجية ضخمة وتحضيرات أخرى في منطقة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا .

استجاب أصدقاؤها في صناعة الترفيه والعلامات التجارية التي ترتبط بها برموز تعبيرية على شكل قلب وتهاني. وغرد حساب مسلسلها " جرائم قتل في المبنى " قائلاً: "مابل متزوجة" ، في إشارة إلى اسم شخصيتها في المسلسل.

ونشرت علامة مستحضرات التجميل "رير بيوتي " الخاصة بها : "سعيدة جدًا من أجلكما". كما هنأتها كل من كاميلا كابيلو وآيمي شومر وآخرين.

التقى بلانكو، 37 عامًا، وغوميز، 33 عامًا، قبل نحو عقد من الزمن، وأعلنا خطوبتهما نهاية العام الماضي. وتعاونا في أغنية "لا أستطيع الحصول على ما يكفي" (I Can't Get Enough) الصادرة عام 2019.

ومن بين الأغاني التي يُنسب إليه الفضل فيها ككاتب ومنتج أغنية Teenage Dream للمغنية كاتي بيري، وأغنية Circus للمغنية بريتني سبيرز، وأغنية Moves Like Jagger للمغنية مارون 5.

غوميز، صاحبة أشهر أغاني "كالم داون" و"غود فور يو" و"سيم أولد لوف" و"كوم آند جيت إت"، كانت محط الأنظار منذ صغرها. ظهرت في برنامج "بارني والأصدقاء" قبل أن تتألق كنجمة مراهقة في مسلسل "ويزاردز أوف ويفرلي بليس" على قناة ديزني.

رُشحت لجوائز في السنوات الأخيرة عن دورها المستمر إلى جانب مارتن شورت وستيف مارتن في مسلسل "جرائم قتل في المبنى" على منصة هولو.