ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل قتل اختياري.. هذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - تجربة درامية جديدة تخوضها الفنانة ركين سعد، من خلال مسلسل "قتل اختيار"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وبجانب ركين سعد، يشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم، وهم أحمد خالد صالح الذي يتقاسم معها دور البطولة، انتصار رشدي الشامي، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف أمين جمال وحمدي التايه ومحمد السوري.

كواليس مسلسل "قتل اختياري"

وأعلنت النجمة ركين سعد، عن انطلاق تصوير مشاهدها بالمسلسل، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "انستغرام"، ظهرت من خلالها وهي ممسكة كلاكيت العمل، وبرفقة الفنان أحمد خالد صالح الذي يتقاسم معها دور البطولة، ومخرج العمل محمد بكير.

ركين سعد - الصورة من ستوري صفحتها على انستغرام

قصة "قتل اختياري"

تدور أحداث "قتل اختياري" في إطار اجتماعي درامي، إذ يطرح العمل معاناة الأمهات في رحلتهن مع أطفال مصابين بـ متلازمة داون. وتبدأ القصة مع زوجين يكتشفان إصابة جنينهما بالمتلازمة، فيصر الزوج على الإجهاض، بينما تتمسك الزوجة باستكمال الحمل. ومن هنا تتصاعد الأحداث لتكشف عن الصراع الإنساني والاختبار الحقيقي في كيفية التعامل مع الطفل بعد ولادته.

أعمال درامية سابقة لـ ركين سعد وأحمد خالد صالح

الجدير بالذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة ركين سعد جاء خلال مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي عُرض في ديسمبر الماضي، ودارت أحداثه فى إطار من التشويق والغموض، حول حادث مأساوي أثناء الغوص أدى إلى سجن "يحيى" بتهمة قتل شقيقته، قبل أن يخرج بعد 15 عاماً ساعياً للانتقام وكشف خبايا الماضي.

مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة: آسر ياسين، هدى المفتي، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، يوسف رأفت وظهور خاص للفنانة صبا مبارك سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

أما أحمد خالد صالح، فكان آخر تواجد له في الدراما، خلال حكاية "فلاش باك" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث تصدر بطولة الحكاية بمشاركة مريم الجندي، وجسد صالح شخصية زياد الكردي المحقق الجنائي الذي يخوض رحلة نفسية بسبب صدمة وفاة زوجته في حادث سيارة، ليُفاجأ لاحقاً بتلقيه مكالمات وصورًا من مريم، ويكتشف أن وفاتها لم تكن حادثاً بل جريمة قتل متعمدة.

