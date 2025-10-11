ميرهان حسين تعلن عن دخولها مجال الغناء: هتحفكم

ميرهان حسين: "هدخل عالم الغناء قريباً"

حُلم الغناء مع البدايات

ميرهان حسين تستكمل "الحارس" مع هاني سلامة

ميرهان حسين تنتظر الغربان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 08:15 مساءً - في مفاجأة لكلّ جمهورها ومحبيها، أعلنت الفنانةعن دخولها مجال الغناء؛ كاشفة عن أحدث أعمالها وعن جديدها في عالم الفن، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع موقع "عرب وود".كشفت الفنانة الشابة ميرهان حسين خلال اللقاء عن أحدث نشاطاتها الفنية، وهو دخولها مجال الغناء؛ حيث قالت: "بحضّر أغاني وهدخل عالم الغناء قريباً، وغالباً هتبقى الأغاني سينجل، ومحضّرة عدداً من الأغاني السينجل هتحفكم بيها، إن شاء الله".يُذكر أن بداية دخول الفنانةالوسَط الفني كان من باب الغناء؛ حيث شاركت في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، الذي عُرض عام 2008، وفاز فيه التونسي نادر قيراط باللقب، وبعدها استعان بها الفنان تامر حسني في فيلمه "عمر وسلمى"، الجزء الثاني عام 2009. وبعدها استمرت في عالم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية بالدراما والسينما.في سياق آخر، كشفتعن استكمال تصوير مشاهدها في فيلم "الحارس"، الذي يجمعها بالفنان هاني سلامة في السينما، وتجسّد ميرهان خلال أحداث فيلم "الحارس"، شخصية صانعة محتوى على السوشيال ميديا؛ خاصةً وأن موضوع الفيلم يتمحور حول ‏التأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة صُنّاع المحتوى. ويستكشف الفيلم كيف يصبح هؤلاء مشاهير فجأة ويجنون ثروات ‏طائلة، كلّ ذلك في إطار مشوّق ومليء بالغموض.‏فيلم "الحارس" من بطولة: هاني سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعي، محمود ياسين جونيور، هبة عبدالعزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف عمر عبدالحليم. إخراج ياسر سامي.على جانبٍ آخر، تنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك ميرهان في الفيلم إلى جانب نخبة من النجوم، على رأسهم : عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلَمين.