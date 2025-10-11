التفاصيل الكاملة لمسلسل بنات البومب قبل عرضه

مطاردات وصراعات في الإعلان الرسمي

أبطال مسلسل "بنات البومب"

موعد عرض مسلسل بنات البومب

فيصل العيسى يدعم "بنات البومب"

بعد النجاحات المستمرة طوال هذه السنوات ، و بدعم و متابعة جمهورنا الذي لطالما كان مصدر شغفنا و طاقتنا ❤️



نقدم لكم مسلسل جديد #بنات_البومب و هو نتاج فكرة نشأت من قلب #شباب_البومب

من إنتاج قناة روتانا خليجية



مع إستمرار #شباب_البومب في رمضان ان شاء الله



يعرض حصرياً على STC… https://t.co/mOQr6MxsHq pic.twitter.com/kltcYaONX6 — فيصل العيسى (@faisalalesaa) October 9, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 08:15 مساءً - يترقب الجمهور السعودي انطلاق عرض النسخة النسائية من المسلسل الكوميدي الشهير، والتي تحمل اسم، في تجرِبة فنية مختلفة، وتحمل عدداً من التحديات أمام أبطال وصُنّاع تلك التجرِبة، وسط توقعات كبيرة تجاه ذلك المشروع الدرامي الذي سيحمل جرعة كبيرة من الدراما الاجتماعية الممزوجة بروح الكوميديا، والتي لا تخلو من الإثارة والتشويق.وقد كشف المخرج سمير عارف عن الإعلان الرسمي لمسلسلحيث تضمّن مطاردات وصراعات وغموضاً كبيراً من أبطال العمل؛ فضلاً عن مواقف حياتية مختلفة من واقع الشارع السعودي، في عالم أقرب إلى "شباب البومب"، لكن من منظور نسائي بحت، وبشكلٍ معاصر حديث، في بيئات متنوّعة، سواء على مستوى الحياة الأسرية، أو العملية وكذلك المدرسية بين الطالبات وغيرها.بطولة المسلسل قائمة على مجموعة من الفنانات السعوديات، منهن: هيلدا ياسين، مريم عبدالرحمن، روان الخالد، نجود أحمد، جبران الجبران، العنود عبدالحكيم، شروق سالم، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة. والعمل تأليف عبدالله الوليدي، ومريم عبدالرحمن، وعبدالله العيسى. وإخراج سمير عارف. وإشراف عام فيصل العيسى. وإنتاج روتانا خليجية.يُعرض مسلسل "بنات البومب" اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل، الموافق 15 أكتوبر، فقط وحصرياً عبْر قناة STC.الفنان فيصل العيسى، أحد نجوم "شباب البومب"، والمشرف العام على التجرِبة التليفزيونية الجديدة، والذي سيظهر كضيف شرف أيضاً، روّج للمسلسل الجديد، عبْر حسابه على منصة "X"؛ حيث نشر البرومو الرسمي للعمل، وعلّق عليه بقوله: "بعد النجاحات المستمرة طوال هذه السنوات، وبدعم ومتابعة جمهورنا الذي لطالما كان مصدر شغفنا وطاقتنا. نقدّم لكم مسلسلاً جديداً (بنات البومب) وهو نتاج فكرة نشأت من قلب (شباب البومب). من إنتاج قناة روتانا خليجية".وأكّد أنّ المسلسل الجديد لن يكون بدايةً لنهاية مشروع "شباب البومب"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً على مستوى الدراما الخليجية بأجزائه الـ13؛ إذ سيكون هناك جزءٌ جديد ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026. قائلاً: "استمرار (شباب البومب) في رمضان، إن شاء الله". — فيصل العيسى (@faisalalesaa)



