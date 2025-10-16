منة شلبي في الجونة 2025: أفلام صنعت مسيرتها ومنحتها جائزة الإنجاز الإبداعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - استطاعت الفنانة منة شلبي على الرغم من صغر عمرها أن تكون واحدة من النجمات اللاتي تركن بصمة قوية ومؤثرة في عالم الفن، وتحديداً في السينما، حيث قدمت العديد من الأدوار الأيقونية المميزة من خلال ما يقرب من 40 فيلمًا قدمتهم خلال العقدين الماضيين وتعاونت فيهم مع كبار المخرجين وصناع السينما المصرية.

وقد وقع الاختيار على الفنانة منة شلبي للتكريم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقرر أن تُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء برواد الإبداع والتميز، وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز أعمالها الفنية.

بداية قوية أمام كبار النجوم

بدأت منة مشوارها الفني عام 2000 من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة"، عندما تم اكتشافها على يد الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لكن انطلاقتها الحقيقة كانت أمام الراحل محمود عبد العزيز عام 2002 عندما قدمت دور ابنته في فيلم الساحر، وخطفت وقتها الأنظار بموهبتها وتلقائيتها في الأداء.

البطولة الجماعية سر انتشارها وشهرتها

البطولة الجماعية شكلت مرحلة مهمة في مشوار منة شلبي الفني، استطاعت من خلالها أن تثبت قدراتها الفنية بعدما قدمت أدوارًا متعددة ارتبط الجمهور بها، ولعل واحدًا من أبرز أفلام هذه المرحلة "كلم ماما"، الذي تعاونت فيه مع بنات جيلها مي عز الدين، مها أحمد، وأحمد زاهر، وكان للعمل طابع مميز بفضل الفنانة عبلة كامل والفنان حسن حسني اللذين أَضافا للوجوه الشابة من خبراتهم الفنية.

قدمت منة شلبي أيضاً فيلم ويجا مع مجموعة من النجوم اللذين تألقوا في عمل فني قصته مختلفة واعتمد على الجرأة في تناوله تحت قيادة المخرج خالد يوسف، ومن أبرز نجوم هذا العمل هند صبري، هاني سلامة، شريف منير، بشرى، وغيرهم.

صداقة قوية ونجاحات كبيرة مع النجوم

منة شلبي وهند صبري شركاء النجاح في السينما، فعلي مدار عامين متتاليين قدما أحلى الأوقات وبنات وسط البلد، ويعتبر هذان العملان من المحطات الفارقة والمؤثرة في مشوار كل منهما، فكان أداؤهما معاً أشبه بمباراة ممتعة أثبتت كل منهما أنها نجمة سينمائية صاعدة بقوة، وعلى الرغم من مرور 20 عامًا تقريباً، لكن الجمهور ما زال مرتبطًا ويتذكر العديد من الإفيهات والجمل الحوارية في هذه الأعمال.

صداقة منة شلبي وكريم عبد العزيز انعكست على شاشة السينما، وقدما معاً فيلم محطة مصر، وواحد من الناس. وقد تجاوزت منة في هذه المرحلة الأدوار البسيطة الخفيفة التي قدمت من خلالها دور البنت المرحة البسيطة، وبدأت تفكر بشكلٍ مختلف وتختار أدوارها بعناية بما يتناسب مع الخبرة الفنية التي اكتسبتها خلال مشوارها الفني.

لعبت منة أدوار البطولة النسائية أمام أهم نجوم السينما من جيلها، فتعاونت مع أحمد حلمي في كده رضا، آسف على الإزعاج، وخيال مآته، أما أحمد عز فلعبت أمامه أدوارًا مميزة في فيلمي بدل فاقد والجريمة، ولم تمانع في الظهور معه كضيفة شرف في فيلم حلم عزيز للصداقة القوية التي تربطهما.

وتحب منة التجدد والتغيير دائماً، فقدمت نور عيني مع تامر حسني وإذاعة حب مع شريف سلامة، تراب الماس مع آسر ياسين، الإنس والنمس مع محمد هنيدي، من أجل زيكو مع كريم محمود عبد العزيز، وغيرها من التجارب الفنية المميزة المليئة بالأدوار المميزة.

فيلم الهوى سلطان هو آخر أعمالها السينمائية مع الفنان أحمد داوود، وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولافتًا، وحصلت منة شلبي عن هذا العمل على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان جمعية الفيلم، وأكدت على سعادتها واعتزازها بهذا التكريم.

منة شلبي بعيون يوسف شاهين

تعاونت منة شلبي مع المخرج العالمي يوسف شاهين في "هي فوضى" قدمها بشكلٍ مختلف تماماً عن أي عمل فني قدمته في وقتٍ سابق، ولم تخيب منة اختيار يوسف شاهين لها وأصبح هذا العمل واحداً من الأعمال الأيقونية في مشوارها الفني.

تكريم خاص بسبب نوارة

في عام 2015 قدمت منة شلبي فيلم "نوارة"، وقدمت شخصية مختلفة تماماً عن أي عمل سابق قدمته، حيث ظهرت في العمل بدور خادمة في فيلا أحد الوزارء، وبسبب أدائها المتميز في هذا العمل حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

