منة شلبي: أختار أدواري بإحساسي.. والخوف لا يفارقني بعد كل نجاح

عُقدت ظهر اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر ندوة حوارية للفنانة منة شلبي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أدارها المخرج كريم الشناوي، وتحدثت خلالها النجمة المصرية عن فلسفتها في اختيار أعمالها الفنية، والتحديات التي تواجهها بعد كل تجربة جديدة.

بعد كل نجاح.. منة شلبي تعترف: «الخوف بيزيد والمسؤولية بتكبر»

أعربت منة شلبي عن شعورها الدائم بالقلق عقب كل إشادة أو تكريم، قائلة: «بعد أي تقدير أو نجاح بحس بخوف كبير، لأن المسؤولية بتزيد».

وأضافت موضحة صعوبة مهنة التمثيل قائلة: «التمثيل حالة شاقة ومرهقة، الممثل الحقيقي بيشقى جدًا في الشغل، حتى لو المشهد 3 ثواني، لأنه قبلها بيكون مديها من روحه وعقله كتير، وده بيخليه يسأل نفسه دايمًا: هاطلع كويس؟ هاطلع بإحساس حلو؟».

منة شلبي من مهرجان الجونة - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

بين الإلهام والحدس الفني.. منة شلبي تؤكد: «إحساسي هو اللي بيخليني أوافق على الدور»

تحدثت منة عن كيفية اختيارها لأدوارها، مؤكدة أن إحساسها هو البوصلة الأساسية في اتخاذ القرار: «أكيد مش كل اختياراتي كانت صح، في حاجات اتوفقت فيها وأعمال تانية لا، وممكن أعتذر عن حاجة وتطلع كويسة جدًا، لكن دايمًا اللي بيخليني أوافق هو إحساسي تجاه الدور».

تجربة "في كل أسبوع يوم جمعة".. حين يتحول الخيال إلى مساحة للاندماج مع الشخصية

واستشهدت منة شلبي بشخصيتها في أحد أعمالها الدرامية "في كل أسبوع يوم جمعة"، قائلة: «في هذا المسلسل لم أقابل شخصية قاتل أو سفاح، لكنها كانت مكتوبة كويس جدًا، وخيالي سرّح معاها، وسريعًا اندمجت معاها».

"نوارة".. فيلم لمس قلب منة شلبي منذ أول قراءة للسيناريو

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أحد أفلامها "نوارة"، مؤكدة أنها وافقت على الدور فور قراءتها للسيناريو، "خاصة وأن الشخصية لمستها منذ الوهلة الأولى".

منة شلبي تعلمت الالتزام من إلهام شاهين

أكدت الفنانة منة شلبي أن الفنانة إلهام شاهين كانت ولا تزال إحدى أبرز من تعلمت منهم معنى الالتزام والحب الحقيقي لفن التمثيل، مشيرة إلى أنها شاهدت بنفسها مدى إصرارها وجديتها أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح. وقالت: "في أحد المشاهد الطويلة كانت إلهام تتعامل معه وكأنها ما زالت طالبة في عامها الأول بالمعهد، تراجع وتكرر وتحفظ بتفانٍ شديد، وهذا ما جعلني أرى فيها نموذج الفنان الكبير الذي يحتفظ بشغفه ومرونته رغم سنوات الخبرة". وأضافت منة أنها لن تنسى مشهد الضرب الذي جمعهما، موضحة أن شاهين كانت مترددة في تنفيذ الضربة، إلا أنها جربت الكرباج بنفسها وعلى المخرجة كاملة أبو ذكري لتتأكد من أنه لا يسبب ألمًا قبل التصوير، قائلة: "تلك الإنسانية والحرص يجسدان روح الفنان الحقيقي".

منة شلبي: التمثيل قصة حب

وتحدثت منة شلبي عن رؤيتها للمهنة، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بروح الهواية رغم مشوارها الطويل، قائلة إن "التمثيل يمنح الفنان طاقة متجددة، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى نهاية تليق بالمسيرة، لأن احترام الفن يعني أن تمنحه كل ما لديك حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت أن معرفة الفنان لقيمته أمر ضروري، لكن الأهم ألا يحمل تلك القيمة معه أثناء الأداء، موضحة أن "إدارة الموهبة من أعقد الأمور، لأن الغرور قد يكون العدو الأكبر للفنان"، مشيرة إلى أنها عاشت لحظة لا تُنسى مع المخرج الراحل يوسف شاهين تعتبرها من أهم دروس حياتها المهنية.

وتابعت منة أنها كانت محظوظة في بداية مسيرتها لأنها انضمت إلى جيل من صناع السينما الذين تأسسوا على احترام أصول المهنة وقيمها، وهو ما جعلها تؤمن بمفهوم "الأسرة الفنية" التي تجمع بين روح الود والتعاون أمام الكاميرا وخلفها. كما روت موقفا تعرضت له في حفل افتتاح المهرجان حين تمزقت سوستة فستانها، فسارعت الفنانة يسرا لمساعدتها، واعتبرت منة هذا التصرف امتدادًا لتلك الروح والتي وصفتها بالجميلة.

واختتمت منة شلبي حديثها قائلة: "التمثيل في جوهره قصة حب لا تنتهي.



يسرا تسلّم منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي وسط تصفيق حار من نجوم الفن

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية والسينمائية التي تجاوزت العشرين عامًا.

وقدّمت الفنانة يسرا الجائزة لمنة شلبي، التي صعدت إلى المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، وألقت كلمة مؤثرة قالت فيها إنها حققت حلمها الذي راودها منذ بداية مشوارها: «منذ 25 عامًا كنت بحلم إني أتسلم دعوة لحضور مهرجان يحمل اسمي، والنهاردة الحلم اتحقق».

كما أعربت عن امتنانها لعدد من الفنانين الذين شاركتهم أعمالها، قائلة إنها كانت محظوظة بالعمل مع محمود عبد العزيز، يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين، وغيرهم من النجوم الكبار، ووجهت الشكر لكل المخرجين الذين تعاونت معهم.

وحول تكريمها بجائزة إنجاز العمر، علقت منة شلبي قائلة: «إنجاز العمر حاجة كبيرة جدًا على اللي نفسي أعمله، وحاسة إني استاهل الجائزة دي لما آخذ الأوسكار أو الإيمي أو أفيد الأجيال اللي جاية».

ندوة منة شلبي تتحول إلى تظاهرة حب.. حضور فني واسع من نجوم السينما المصرية

شهدت ندوة منة شلبي حضورًا كبيرًا من نجوم السينما المصرية الذين حرصوا على التواجد منذ وقت مبكر، من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، أمينة خليل، حسين فهمي، كريم فهمي، عبير صبري، مايان السيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، يسرا اللوزي، نور النبوي، محمد العدل، جهاد حسام الدين، وغيرهم.

كما حضر أيضًا عدد من الفنانين وصُنّاع السينما بينهم هالة صدقي، تارا عماد، هدى المفتي، أحمد السعدني، نجلاء بدر، أشرف عبد الباقي وابنته المخرجة زينة أشرف عبد الباقي، صبري صخر، السيناريست مريم نعوم، الناقد طارق الشناوي، الكاتب عبد الرحيم كمال، سامية الطرابلسي، ألفت عمر، إلى جانب عدد كبير من ضيوف المهرجان.

