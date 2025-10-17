أمينة خليل بأول تعليق على أنباء حملها .. هذا ما قالته!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - نفت الفنانة أمينة خليل الشائعات التي انتشرت وزعمت حملها، مؤكدة أنها في حال حملها ستعلن ذلك لجمهورها؛ والتي احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم 30 مايو الماضي في حفل مبهج بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات فى مصر، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.
لترد عليها أمينة : "كنت لابسة ضيق أمبارح على فكرة، أنا مش حامل ولو حامل أوعدكم هقول".
كانت أمينة خليل قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى الزواج في سن مبكرة؛ حتى تنجب وتقلل الفارق العمري بينها وبين أبنائها، كما أكدت في حوار سابق مع الإعلامية إنجي علي أن الأمومة تمثل لها الحلم الأكبر، قائلة إنها ترغب أن تصبح زوجة وأمّاً، معتبرة أن حياتها العائلية لا تتعارض مع حبها الكبير للفن. وأضافت أنها حين تُرزق بطفل ستضع كامل تركيزها في تربيته، حتى وإن تطلب الأمر الابتعاد مؤقتاً عن العمل الفني.
أطلعوا على من البساطة إلى الفخامة ومرورًا بالأجواء التاريخية.. هكذا جاءت اختيارات النجمات للاحتفال بزفافهن
وتطرقت أمينة خليل فى "لام شمسية" إلى قضية التحرش بالأطفال، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل التنمر، الخيانة الزوجية، العلاقات الأسرية غير الصحية، وذلك من خلال مُعلمة تكشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر، وتعمل على مساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تواجه هي الأخرى مشاكل أسرية تهدد استقرار حياتها.
وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أمينة خليل، كلُ من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، صفاء الطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كمال أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.
وأكملت أمينة خليل : "شخصيتي في مسلسل لام شمسية كانت من أصعب الأدوار التي قمت بتجسيدها"، موجهة الشكر لأسرة فريق العمل والتي كان لها الفضل والسبب الرئيسي في خروج هذا المسلسل للنور؛ على حد وصفها، وعلى رأسهم محمد السعدي منتج العمل، المخرج كريم الشناوي، والكاتبة مريم نعوم.
كما أهدت الجائزة لكل أم مرت بتجربة التحرش المريرة بأحد من أطفالها ومحاولاتها الجاهدة لأخذ حقه، تبعًا للقصة التي يطرحها العمل.
قد يعجبكم بعد احتفال أمينة خليل بزفافها الثاني.. لماذا يُُفضل المشاهير الاحتفال بزفافهم أكثر من مرة؟
هل أمينة خليل حامل؟الأجابة لأ؛ أكدت أمينة خليل للإعلامية بوسي شلبي عدم صحة مايتردد حول حملها، مؤكدة أنها في حال حملها ستعلن ذلك من أجل مشاركة جمهورها ومحبيها فرحتها بهذا الأمر؛ حيث فاجأت بوسي شلبي أمينة خليل بسؤال مفاجئ عن حملها، حيث قالت:" من وقت ما دخلتي فيه همز ولمز على أن أمينة حامل، وفوجئت إنك لابسة واسع".
الأمومة الحلم الأكبر في حياة أمينةزواج الفنانة أمينة خليل من المصور أحمد زعتر مثَّل تحقيقاً لأحد أبرز أحلامها، وهو تكوين أسرة، وهو الحلم الذي تحدثت عنه مراراً في لقاءات تلفزيونية سابقة، مؤكدة أنها كانت تنتظر نصيبها بصبر. ولم يكن الزواج وحده على قائمة أمنياتها، بل كشفت أيضاً عن رغبتها الكبيرة في الإنجاب؛ حيث ترى أن الأمومة هي حلمها الأهم في الحياة.
نجاحات متتالية في الدراما الرمضانيةعلى المستوى الفني حققت الفنانة أمينة خليل العديد من النجاحات اللافتة في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وحجزت لنفسها مكاناً ضمن قائمة النجمات اللواتي يتواجدن بشكلٍ سنوي في الموسم الدرامي الأبرز خلال العام، لاسيما وأنها دائماً تقدم دراما اجتماعية هادفة، تتطرق فيها للعديد من القضايا البارزة على الساحة، وكان آخرها ما قدمته في مسلسل "لام شمسية" في رمضان الماضي.
تكريم مميز لأمينة خليلوقد كُرمت أمينة خليل عن دورها في هذا العمل بجائزة "موريكس الممثلة العربية في الدراما المصرية" في حفل جوائز الموريكس دور 2025، و عبرت عن فخرها وسعادتها وامتنانها بهذا التكريم قائلة: "أنا فخورة وممتنة بهذا التكريم وتحديدًا في بيروت البلد الأقرب لقلبي ولقلوب جميع المصريين".
هل تشارك أمينة خليل في دراما رمضان 2026؟لا؛ كما قررت أمينة خليل الغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026؛ لتكسر بذلك عادتها في الظهور السنوي ضمن الماراثون الرمضاني؛ حيث اعتادت خلال الأعوام الماضية على المشاركة في عدد من أبرز الأعمال الدرامية، وذلك حسبما أكدت لـ"الخليج 365"؛ حيث يأتي هذا القرار بعد احتفالها مؤخراً بزواجها من المصور أحمد زعتر؛ إذ فضلت أن تمنح نفسها فترة راحة قصيرة تستمتع خلالها ببداية حياتها الزوجية.
