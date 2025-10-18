شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تكشف تفاصيل القبض عليها في سجن “ربك”: (سلمت نفسي براي وأنا مستهدفة.. القانون أكبر من أي زول والتحية للقوات المسلحة)

أثار خبر القبض على الفنانة المثيرة للجدل عائشة محمد صالح, الشهيرة باسم “عشة الجبل”, بأح الأقسام بمدينة ربك, ضجة إسفيرية واسعة بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت الفنانة الملقبة بالجبلية, في مقطع فيديو كشفت من خلاله الحقائق الكاملة للقبض عليها.

المطربة المثيرة للجدل قالت في حديثها أنها قامت بتسليم نفسها بمجرد علمها بفتح بلاغ ضدها, ونفت الأخبار التي تتحدث عن إلقاء القبض عليها, كا تعهدت بنشر تسجيلات صوتية للشخص الذي قام بفتح البلاغ ضدها.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها سلمت نفسها لثقتها في القضاء مؤكدة أنه لا يوجد كبير على القانون وختمت الجبلية, حديثها بمساندتها ودعمها للقوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)