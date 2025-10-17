أيقونة الموضة .. مي عمر تواصل إبهار جمهورها بإطلالات باريسية أنيقة 

إطلالة أنيقة لمي عمر تخطف بها الأنظار

جمبسوت أبرز رشاقتها

كيف احتفل محمد سامي بيوم ميلاد مي عمر؟

مي عمر تصور "شمشون ودليلة"

مي عمر تنتظر "الغربان"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - تواصل الفنانةفي لفت الأنظار بخطواتها الأنيقة وحرصها الدائم على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها، حيث لفتت مي أنظار كل محبيها وجمهورها ومتابعيها؛ وذلك في أحدث ظهور لها، حيث اختارت إطلالات أنيقة وذلك أثناء تواجدها بباريس.شاركت النجمةكل جمهورها ومحبيها؛ بنشر صورة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ ظهرت خلالها بإطلالة بيضاء بالكامل؛ حيث ارتدت "تايور" باللون الأبيض مكون من بليزر وجيب قصيرة من البليسيه؛ وارتدت أسفلها جوارب بيضاء طويلة من الدانتيل.وتركت شعرها إنسيابيًا ومنسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة؛ مع اعتماد مكياج ناعم أنيق؛ وأكملت الإطلالة بـ "بيريه" أنيق وحقيبة كلاتش مزينة بسلاسل.كما شاركت إطلالة أخرى أظهرت مدى رشاقتها وأنوثتها وجمال جسدها، فظهرت بجمبسوت باللون البرغندي بتصميم بسيط؛ ونسّقت معه بوط طويلاً من نفس اللون بصيحة الفرو الكثيف والذي غطى نصف قدمها، وحملت حقيبة كبيرة الحجم من نفس اللون ومن الفرو أيضًا مع اعتماد نظارة شمسية كبيرة الحجم.وقد تفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصور، والذين أشادور بأناقتها وشياكتها ومدى اهتمامها بعالم الموضة ومتابعتها لأحدث الصيحات من أهم دور الأزياء العالمية؛ حيث جاءت التعليقات كالتالي: " قمر يا حببتي طول عمرك شيك، أيقونة الموضة، جميلة، البنت المميزة، الملاك الأبيض" وغيرها العديد من التعليقات .بسيارة فاخرة، حرص المخرجعلى الاحتفال بيوم ميلاد زوجته الفنانة، الذي وافق الجمعة 10 أكتوبر الماضي، وذلك على طريقته الخاصة، وأهداها سيارة فاخرة، ونشرت مي العديد من الصور لها بجانب السيارة، وأعربت عن سعادتها بهذه الهدية وكتبت تعليقًا قالت فيه: "شكرا يا حبيبي على هدية يوم ميلادي الجميلة.. حاسة اني محظوظة وسعيدة"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا المنشور وهنأوا مي عمر بميلادها وتمنوا لها حياة سعيدة.وردّ محمد سامي على منشور زوجته بتعليق طريف كشف فيه كواليس الهدية وكتب تعليقًا قال فيه: "كل سنة وإنتي طيبة يا ميوشة، بس عايز أعترفلك بحاجة.. أنا بعت الساعة اللي جبتهالي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية".أطلعوا على مي عمر تسترجع ذكريات رحلتها مع زوجها المخرج محمد سامي .. وهكذا جاءت تعليقات الجمهورفي سياق آخر تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في فيلم "شمشون ودليلة"، الذي انطلق تصويره يوم الأحد الماضي، ويجمعها لأول مرة مع الفنانفي تعاون فني جديد يجمع بين الأكشن والتشويق، فيما يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم من بينهم خالد الصاوي وعصام السقا وآخرون، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد وإنتاج أحمد السبكي.وتجسدخلال أحداث الفيلم شخصية "دليلة" التي تجسدها مي عمر، وهي فتاة نشأت يتيمة الأب وتواجه ظروفاً قاسية تدفعها للعمل في ملهى ليلي شهير يتردد عليه الأثرياء، تستغل دليلة جمالها وجاذبيتها للإيقاع بالأغنياء وسرقتهم، إلى أن تتقاطع حياتها مع "شمشون" التي يجسد الشخصية أحمد العوضي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها تتغير فيها ملامح شخصيتها ومصيرها بالكامل.وتعملعلى تصوير مشاهدها في الفيلم بشكل مكثف خلال هذه الفترة، نظرًا لارتباطها أيضاً بتصوير مسلسلها الجديد "غسيل ومكوى"، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد علي، وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، حيث تواصل مي التحضيرات له بالتوازي مع استمرارها في تصوير مشاهد فيلم "شمشون ودليلة".وعلى الصعيد السينمائي، تنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده منذ فترة طويلة، وتشارك فى بطولته إلى جانب، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي. وتدور أحداث الفيلم في عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا حول معركة رومل في العلمين، في إطار درامي تاريخي مشوق.

