خضوع النجمة الفرنسية بريجيت باردو لعملية جراحية عقب إصابتها بمرض خطير

تفاصيل الحالة الصحية للنجمة بريجيت باردو

Brigitte Bardot, 91, rushed to hospital after suffering from 'serious illness'https://t.co/ueQY9SsaKj pic.twitter.com/NnCGZSxszO — Daily Star (@dailystar) October 17, 2025

المسيرة الفنية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - تم نقل النجمة الفرنسيةإلى المستشفى، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام فرنسية؛ حيث تم الإعلان عن مُكث الفنانة البالغة من العمر 91 عاماً بالمستشفى لمدة ثلاثة أسابيع؛ لإصابتها بمرض خطير. ولم يتم إصدار أيّة توضيحات إضافية.وكانت النجمة بريجيت باردو تقيم في منزلها في سان تروبيه حينما تم نقلها إلى مستشفى في تولون، وتم تداوُل أنباء عن خضوعها لإجراء عملية جراحية. وحالياً هي في مرحلة التعافى، ويواصل الأطباء مراقبة حالتها.— Daily Star (@dailystar)يُذكر أنه في يوليو عام 2023، أفادت بعض التقارير أن بريجيت باردو قد عانت من مشاكل تنفُّسية مع ارتفاع درجات الحرارة، وتلقّت العناية الطبية في منزلها بجنوب فرنسا، بعد أن عانت من صعوبات في التنفُّس.وحينها قال برنارد دورمال زوج الممثلة بريجيت باردو لصحيفة "فار ماتان": "كانت الساعة حوالي التاسعة صباحاً، عندما واجهت بريجيت صعوبة في التنفُّس". وحينها تم تزويد بريجيت بالأكسجين من قِبل المسعفين، الذين ظلوا لمراقبتها لبعض الوقت، قبل أن يغادروا منزل الممثلة.يُمكنكِ قراءة:يُذكر أن النجمة الفرنسية بريجيت باردو هي ممثلة وعارضة أزياء، وجاءت بدايتها الفنية حينما شجّعتها والدتها على الانخراط في عالم الموسيقى والرقص، والذي حققت من خلاله نجاحاً. ومع بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.ومع بداية فترة الخمسينيات، جاء عملها الأول في السينما من خلال فيلم "Crazy for Love". وفي عام 1953 شاركت بأول أفلامها في هوليوود، وهو فيلم "Act of Love"، والذي شاركت ببطولته أمام النجم كيرك دوغلاس. وقد استمرت مسيرتها مع السينما العالمية والفرنسية لما يتجاوز نصف القرن؛ لتُصبح واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية.

