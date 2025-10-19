الجونة وبرنامج الأغذية العالمي يطلقان فعالية “الرياضة من أجل الإنسانية” تزامنا مع مرور ٣٥ عاماً على تأسيس المدينة

وقّعت الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية على ساحل البحر الأحمر، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك دعم الأمن الغذائي والتغذية في مصر، وهو أحد الأولويات الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي.

جمعت مراسم التوقيع كبار الممثلين من الجونة وأوراسكوم للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي، مما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فعالة تُحدث تأثيراً اجتماعياً إيجابياً. وقد شكّل الحدث منصة لتجديد التزام الجونة بالاستدامة وازدهار المجتمع، بما يتماشى مع رسالة برنامج الأغذية العالمي في تغيير الحياة ودعم أولويات التنمية الوطنية.

واحتفالاً بهذه الشراكة، أطلقت الجونة فعالية رمزية بعنوان “الرياضة من أجل الإنسانية”، والتي ستُقام في ٢٢ سبتمبر، وتمزج بين الرياضة والفن والهدف الإنساني. وتدعو المبادرة كبار الممثلين من الجونة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومهرجان الجونة السينمائي، ومجتمع الجونة والزوار للمشاركة في جولة بالدراجات لمسافة ٣.٥ كم في أنحاء الجونة، احتفالاً بالذكرى الـ٣٥ لتأسيس المدينة. وستبدأ الجولة من مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) وتنتهي في أبو تيج مارينا، الوجهة البحرية النابضة بالحياة وواحدة من أبرز معالم البحر الأحمر.

وتجسيدا لروح المبادرة، تعهدت الجونة بالتبرع بمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ جنيه مصري لصالح برنامج الأغذية العالمي عن كل كيلومتر يتم قطعه بالدراجات، دعماً لجهود تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مصر، مما يحوّل كل حركة إلى خطوة نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: “تعكس هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي رؤيتنا المشتركة لربط تفاعل المجتمع بالتأثير الاجتماعي. وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الجونة، تُحوّل مبادرة “الرياضة من أجل الإنسانية” متعة الحركة إلى عمل هادف، مستلهمةً روح مدينتنا لدفع عجلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن خلال دعمنا المتواصل لمهرجان الجونة السينمائي ومبادرات كهذه، نؤكد من جديد قناعتنا بأن التقدّم يكون أكثر قوة وتأثيراً عندما يقوده التعاطف، والإبداع، والهدف الجماعي.”

وقال جان بيير دي مارجيري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: “إن ضمان الأمن الغذائي في مصر يتطلّب شراكات مبتكرة توحّد الهدف مع الفعل. ويوضح تعاوننا مع الجونة كيف يمكن للمشاركة المجتمعية والإبداع أن يدفعا نحو تغيير حقيقي وملموس. هذه المبادرة مع الجونة تبني جسرًا بين الرياضة والمجتمع والغاية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي للجميع.”

وأثناء تجوّل المشاركين بالدراجات في أنحاء المدينة، سيتعرف المشاركون عن قرب على كيفية تجسيد الجونة لمفهوم الاستدامة من خلال التصميم العمراني الصديق للبيئة، وحلول الطاقة المتجددة، وصولاً إلى التركيز على أسلوب الحياة النشط والبنية التحتية المتكاملة للمجتمع. ويُجسّد كل موقع على طول المسار رؤية الجونة الشاملة للتنمية، وإيمانها بأن المجتمعات المزدهرة تُبنى على التوازن بين الإنسان، والبيئة، والتقدّم.

تمتد هذه الشراكة أيضاً لتعكس التزام الجونة بسرد القصص الإنسانية من خلال استضافتها لمهرجان الجونة السينمائي. وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يتضمن المهرجان هذا العام مسابقة الأفلام القصيرة “عيش”، وهي مبادرة تدعو صانعي الأفلام الصاعدين لتسليط الضوء على قصص مؤثرة عن الصمود، والأمن الغذائي، والإصرار الإنساني. ومن خلال توفير منصة لعرض هذه الروايات، تؤكد الجونة إيمانها بأن الإبداع قادر على تعزيز الوعي المجتمعي وإلهام العمل الإيجابي.

وتتماشى هذه المسابقة مع شعار مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، “السينما من أجل الإنسانية”، مما يبرز كيف توفّق الجونة بين الفن، والتعاطف، والهدف ضمن رؤية موحدة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة ومبادراتها المستمرة، تواصل الجونة إبراز كيف يمكن للمجتمعات أن تزدهر عندما تجتمع الاستدامة، والتعاطف، والابتكار، مجسّدة وعدها الدائم: “الحياة كما يبنغي أن تكون.”