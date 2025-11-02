خيبة أمل مفاجئة… “حبّ ودموع” يودّع الشاشات باكرًا

وصل مسلسل “حبّ ودموع”، من بطولة هاندا أرتشيل وباريش أردوتش، الى نهايته، حيث من المتوقّع ان ينتهي العمل عند الحلقة السابعة، ليضع بذلك حدًّا لمسار دراميّ لم يتمكّن من تحقيق النجاح المرجوّ رغم التوقّعات العالية التي رافقته منذ انطلاقه.

وكانت مؤشرات نسب المشاهدة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في جميع الفئات، إذ سجّل العمل نسبة ١.٨٦ في تصنيف Total لآخر حلقاته، ما اعتُبر من أدنى المعدلات في هذا الموسم الدرامي التركي.

ورغم محاولات فريق الإنتاج إجراء تعديلات على السيناريو واستبدال بعض الأسماء في الطاقم بهدف إنقاذ المشروع وتحسين الأداء الدرامي، باءت كل الجهود بالفشل، لتصدر أخيراً أخبار مؤكّٓدة تفيد بأن الحلقة السابعة ستكون الأخيرة.

بهذا، يُسدل الستار على مسلسل “حبّ ودموع” الذي جمع نجمَين من أبرز وجوه الدراما التركية والمقتبس عن الدراما الكورية Queen of tears، غير أنّ ضعف السيناريو وتراجع التفاعل الجماهيري عجّلا بنهايته المبكرة على الرغم من ان ثنائيّة هاندا وباريش كانت قد حققت نجاحًا في اعمال سابقة من خلال فيلم “دعها للرياح” ومسلسل “تذكّر الحب” فهل تكون هذه الثنائيّة هي الأخيرة بينهما؟