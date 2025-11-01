رامي إمام يستعدّ لإحياء “البحث عن فضيحة” ويكشف سرًّا عن والده

كشف المخرج المصريّ رامي إمام عن مشروعه السّينمائيّ الجديد الّذي يعمل على تنفيذه حاليًّا وهو إعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”، أحد أشهر أفلام والده الفنان الكبير عادل إمام الّذي عُرض عام ١٩٧٣.

في هذا السّياق، أوضح رامي إمام، لـ”إي تي بالعربيّ”، أنّ النّسخة الجديدة ستُقدّم بروح عصريّة تُحاكي جيل الشّباب المعاصر، مع الحفاظ على جوهر الكوميديا الّتي ميزت العمل الأصلي.

ويُعد فيلم “البحث عن فضيحة”، من أبرز الأعمال السّينمائيّة الكوميديّة المصريّة في السّبعينات، شارك في بطولته إلى جانب عادل إمام باقة من الممثّلين الكبار من أبرزهم: ميرفت أمين، سمير صبري وهو من تأليف أبو السّعود الإبياري وفاروق صبري وإخراج نيازي مصطفى.

في سياق آخر، أوضح رامي إمام، أن شقيقه محمّد إمام ما زال مستمرًّا في التّحضير للجزء الجديد من فيلم “شمس الزّناتي” رغم التّحدّيات الّتي واجهت شركة الإنتاج مؤخّرًا.

كما أشار إلى أن والده عادل إمام، يعيش محاطًا بمحبّة الجمهور الّتي تصل إليه دومًا، مؤكّدًا أنّه لا يستخدم مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لكنّه على اطّلاع دائم على ما يجري حوله ويقضي وقتًا طويلًا في القراءة الّتي يعدّها جزءًا أساسيًّا من يومه.