من أمام الأهرامات.. نرمين الفقي تتألّق بجلسة تصوير مميّزة

نرمين الفقي تتألّق أمام الأهرامات

نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

مشاركة درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:20 مساءً - تستمر الفنانةفي لفت الأنظار بخطواتها الأنيقة وحرصها الدائم على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها؛ حيث لفتت الفقي أنظار كلّ محبيها وجمهورها ومتابعيها، وذلك في أحدث ظهور لها؛ حيث أطلّت بإطلالة كاجوال أنيقة من أمام الأهرامات.شاركت الفنانةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور من أمام الأهرامات بمحافظة الجيزة، ظهرت خلالها وهي تقبّل تمثال "أبوالهول"، بالإضافة إلى صور أخرى أمام الأهرامات.وقد تألّقت نرمين كعادتها، ولكن هذه المرة بإطلالة صيفية كاجوال؛ حيث ارتدت تيشيرت باللون الأسود مع بنطلون "برمودا" بنقشة عسكرية وقبعة بنفس النقشة، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أنيق باللون الأسود، مع نظارة شمسية. واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة.وعلّقت على الصور قائلة: "حلوة يا بلدي. العظمة والتاريخ والحضارة. ربنا يحفظك يا بلدي".وقد تفاعل جمهورها ومتابعوها مع الصور؛ حيث جاءت التعليقات كالتالي: "قمرنا المنوّر، جميلة الجميلات، سكر أوي، منورة الدنيا"، وغيرها العديد من التعليقات التي أشادت بجمالها.اطلعي على نرمين الفقي: الزواج رزق وأتمنى العوض عن سنوات الوحدةيُذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قد أعلن عن انضمام النجمةلعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025.ومن جهتها، أعربت النجمةعن تقديرها واعتزازها بانضمامها إلى لجنة التحكيم؛ مشددة على أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة؛ كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صُنّاعها من الشباب، وتتناول قضايا خاصة بهم. موضحة أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصنّاع الأفلام من المواهب وللتجارِب الجديدة والواعدة، وللجمهور العاشق لفن السينما. وأنها تابعت نجاح دورته الأولى والثانية باهتمام بالغ.وأضافت أنها متشوّقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية، والتي تتضمن أفلاماً مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دُور العرض التِجارية. مشددة على أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.أشارتإلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخراً، جاءت من خلال أفلام صُنّاعها من الشباب.يُذكر أن آخر أعمالالدرامية، هو مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "محارب"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب:، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير. وإخراج شيرين عادل.وقد دارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية المشوّقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يُعيل أسرته. وتأخذ الأحداث منحنًى آخر حين تُتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطاً في العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدّمه ضد الشاب الذي صدم والدته بالسيارة.