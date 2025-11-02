أحمد مالك: حياتي تغيرت بعد كولونيا.. والتمثيل علمني الإنسانية قبل الشهرة "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:59 مساءً - عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائرة أفضل ممثل في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكداً أن الجائزة جاءت تتويجاً لرحلة طويلة من الاجتهاد والحب للفن، مشيراً إلى أن كل عمل يقدمه يعد بمثابة تجربة إنسانية يعيشها بكل تفاصيلها.

وأكد " أحمد مالك"، في حوار خاص لـ"الخليج 365"، إن التمثيل بالنسبة له ليس مجرد مهنة، بل هو شغف يعيش من أجله، وقال إنه ممثل، يعشق المهنة التي اختارها بكل ما فيها، وتعلم منها في كل عمل، واكتشف نفسه أكثر مع كل تجربة جديدة.

تجربة إنسانية

وكشف مالك أن فيلمه "كولونيا"، الذي عرض في مهرجان الجونة، كان من أكثر التجارب تأثيراً في حياته، واصفاً إياه بأنه عمل حساس ومختلف، وقال إن الفيلم له طابع خاص، وليس فيلماً جماهيرياً تقليدياً، لكنه من النوع الذي يلمس القلب ويترك أثراً عميقاً في المشاهد، لافتاً إلى أن جميع مشاهده في الفيلم كانت مليئة بالمشاعر والعمق، خصوصاً تلك التي جمعته بالفنان كامل الباشا.

وعن مدى تأثير الفيلم على علاقته الإنسانية، قال مالك إن التجربة قربته أكثر من ذاته ومن عائلته، وإنه أصبح إنساناً مختلفاً، إذ شعر أنه أصبح أكثر دفئاً ونضجاً، وتعلم أن يقدر عائلته يحتضن مشاعره بصدق.

أعمال مستقبلية

وأشارإلى أنه يؤمن بأن التمثيل مدرسة تعلم الفنان عن نفسه والآخرين. وأضاف أنه كلما منحت المهنة حباً وإخلاصاً، منحتك هي في المقابل عمقاً إنسانياً أكبر، كما أن احترام هذه المهنة تفتح أبواباً لاكتشاف الحياة، مؤكداً أنه يسعى دائماً لتجسيد شخصيات حقيقية تلامس الناس وتعبر عن واقعهم.

وعن رغبته في خوض أنواع مختلفة من الأدوار، قال "مالك" إنه يحب الدراما كثيراً، لكنه يتمنى أن يقدم أعمالاً كوميدية وأكشن أيضاً، لافتاً إلى أنه يحب تجربة كل لون فني يمنحه فرصة جديدة للتعبير.

وكشف "مالك" عن مشاريعه المستقبلية، قائلاً إنه يشارك في عملين جديدين، أحدهما مع النجمة سلمى أبوضيف ومروان بابلو، اسمه "إيجي بيست"، من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، كما يستعد لتصوير مسلسل رمضاني بعنوان "سوا سوا" سيُعرض على شاشة MBC.

