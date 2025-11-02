شيرين عبد الوهاب تعلّق على افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة ببلدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:59 مساءً - احتفلت مصر مساء أمس الموافق السبت 1 نوفمبر 2025، بافتتاح المتحف المصري الكبير، وسْط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث العالمي، الذي تم التحضير له بشكلٍ كبير على مدار السنوات الماضية. ويُعتبر هذا المتحف واحداً من أهم المعالم السياحية التي من المتوقّع أن تجذب العديد من الزوّار على مستوى العالم.

وقد تحوّلت حسابات المشاهير الشخصية عبْر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى رسائل فخر واعتزاز وامتنان بهذا الحدث التاريخي العظيم، والذين حوّلوا صفحاتهم إلى صورٍ للمتحف ومشاهد من حفل الافتتاح المبهر، أو لصورهم بالزي الفرعوني. وكان من بين الفنانين الذين احتفلوا بهذا الحدث، النجمة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبدالوهاب تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

احتفلت شيرين عبد الوهاب بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك من خلال نشر صورة من حفل الافتتاح عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". وعلّقت على الصورة قائلة: "فخورة جداً ببلدي مصر، وبافتتاح المتحف المصري الكبير، وحفل الافتتاح الأسطوري. وتحيا مصر".

تفاعُل الجمهور مع منشور شيرين

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور شيرين، والذين عبّروا عن مدى فخرهم بحضارتنا المصرية القديمة العريقة، بالإضافة إلى تعبيرهم عن فخرهم بها واشتياقهم لها؛ موجّهين لها الرسائل المطالِبة بعودتها سريعاً إلى جمهورها ومحبيها.

حيث جاءت التعليقات كالتالي: "جميلة مصر بكلّ تفاصيلها، وأنتِ واحدة من هذه التفاصيل الجميلة يا صوت مصر الجميل، وحشتينا يا شيري. يلا كفاية بقا ارجعي لنا بأغاني جديدة أو حفلات. مستنيينك، وحشتينا يا فنانة، كان ناقصة وجودك، واحنا فخورين بيكِ زي فخرنا بالمتحف المصري الكبير بالضبط، بس كان ناقصك، أنتِ يا شيرين من أعظم ما أنجبت مصر، الله يحميكِ ويسعدك وترجعي لنا بخير وسلامة، لأنه اشتقنالك كتييير". وغيرها العديد من التعليقات.



افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عالمي كبير

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثّل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية؛ حيث شارك في حفل الافتتاح (79) وفداً رسمياً، من بينهم (39) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرّد الذي تضطلع به مصر.

وقد شارك في هذا الحدث التاريخي الاستثنائي، عددٌ كبير من نجوم الفن والمشاهير، سواء بالأداء الصوتي، أو خلال العروض المبهرة. وكان على رأسهم: النجمة شريهان، هدى المفتي، أحمد مالك، سلمى أبوضيف، أحمد غزي، أحمد حلمي، ياسمينا العبد، وغيرهم من المشاهير والنجوم.



براءة شيرين عبد الوهاب

في سياق آخر، كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الماضي، حكماً نهائياً ببراءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من التهمة التي وُجهت إليها بـ"سب وقذف" مدير صفحاتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء الحكم ليطوي صفحة الخلاف القانوني الذي أثير بين الطرفين خلال الفترة الماضية. ولم تكتفِ المحكمة بإعلان براءة شيرين عبد الوهاب؛ بل رفضت الدعوى المقامة من مدير صفحاتها بالكامل، وحكمت بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، في قرار يُعتبر بمثابة تثبيت كامل للبراءة من الناحية القانونية.

القضاء يُنصف شيرين عبدالوهاب بحكم نهائي في قضية أخرى

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخراً عن رفض محكمة النقض للطعن الذي تقدّمت به شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ضد موكلته.

وأوضح "قنطوش" في بيان له عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك": أن المحكمة ألزمت الشركة الطاعنة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بالمصروفات ومبلغ أتعاب المحاماة، وأصبح بذلك الحكم باتاً ونهائياً.

ونوّه المستشار ياسر قنطوش في بيانه، بأنه أصبح من حق شيرين عبد الوهاب إصدار أغانيها في أيّ وقت، والتعاقد مع أيّة جهة إنتاجية من دون قيد أو شرط.

جديرٌ بالذكر، أن شيرين عبدالوهاب كانت قد حصلت في وقت سابق على حكم برفض طلب شركة "روتانا" بوقف تنفيذ حكم سابق لصالحها، والمتعلق بتعويض قيمته مليونا جنيه، وذلك بعد حذف أغنيتين لها من موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي. وبهذا الحكم، تنتهي مراحل التقاضي بين الطرفين؛ ليغلَق الملف بشكل نهائي لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب.

حقيقة تقديم شيرين عبد الوهاب ألبوماً للشتاء المقبل

من جهةٍ أخرى، كان الشاعر الغنائي تامر حسين قد حرَص على طمأنة الجمهور على أحدث تطورات الحالة الصحية للنجمة شيرين عبد الوهاب؛ كاشفاً عن مفاجأة سارة أخرى عن شيرين، وهي عملها على ألبوم جديد سوف تطرحه خلال الموسم الشتوي المقبل، تتعاون من خلاله مع أبرز الأسماء الفنية والموسيقية في الوطن العربي من الملحنين والشعراء والموزعين، أبرزهم: عزيز الشافعي، مدين، أحمد إبراهيم، وتوما، وآخرون.

وتمثّل هذه الخطوة عودةً للفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وكلّ محبيها وجمهورها، وطيّ صفحات الخلافات، سواء الشخصية أو المهنية، التي قد طالت مسيرتها الفنية خلال الفترة الماضية، وجعلت من اسمها ترند على منصات التواصل الاجتماعي.

"بتمنى أنساك" أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب

جديرٌ بالذكر، أن شيرين عبد الوهاب قد طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية هذا العام 2025، والذي حمل اسم "بتمنى أنساك"، وذلك على الرغم من أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قامت بحذف أغانيها من يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها. ولأن شيرين كانت مُصرّة على إمتاع جمهورها بأغاني هذا الألبوم، قامت بتدشين قناة رسمية عبْر تطبيق واتساب وطرحت أغاني الألبوم.

تضمّن ألبوم شيرين العديد من الأغاني المميزة التي تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ولعل أبرز هذه الأغاني: "عوّدتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

وتُعتبر أغنية بتمنى أنساك أشهر أغاني الألبوم، وحققت نسب مشاهدة بلغت 100 مليون مشاهدة، وذلك وقت طرحها، واحتفل الملحن عزيز الشافعي بهذا النجاح. والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي. وتوزيع توما.



