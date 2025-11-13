أسماء جلال تكسر الصمت أخيرًا.. ردّ يحسم كلّ الأحاديث ويذهل جمهورها!

طالت الممثّلة المصريّة “أسماء جلال” في الأيام الأخيرة موجة من الإشاعات الّتي ربطت اسمها بالفنّان عمرو دياب والممثّل أحمد فهمي، بعدما انتشرت صور ومقاطع مصوّرة تجمعها بهما في مناسبات مختلفة، هذا ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة علاقتها بهما.

بدأت الشّائعات عقب احتفال أسماء بعيد ميلادها، إذ ظهرت في إحدى الصّور إلى جانب أحمد فهمي في أجواء وُصفت بأنها “رومنسيّة”، وتبادلا لاحقًا تعليقات لطيفة عبر مواقع التّواصل، الأمر الّذي دفع الجمهور لتأويلها على أنّها تلميحات لعلاقة تجمع بينهما.

وبعد فترة قصيرة، التُقطت صور جديدة لها برفقة عمرو دياب، خلال العرض الخاصّ لفيلمها الجديد “السّلّم والثّعبان٢ – لعب عيال”، هذا ما زاد من انتشار الأحاديث حولها.

لكن أسماء جلال اختارت الرّدّ على كل ما يُثار بأسلوبها الخاصّ، إذ نشرت عبر خاصّيّة القصص القصيرة عبر حسابها على “إنستغرام” صورة كوميديّة من فيلم “الفرح” تجمع الفنّان ياسر جلال بجومانا مراد وأرفقتها بعبارة: “والله العظيم إشاعات”، في ردّ ساخر لاقى إعجاب جمهورها الّذي أثنى على خفّة ظلّها.

نذكر أنّه يُعرض حاليًّا لأسماء فيلم “السّلّم والثّعبان: لعب عيال” من بطولة عمرو يوسف وإخراج طارق العريان.

كما تستعدّ أسماء جلال لإطلاق فيلمها الجديد “إن غاب القطّ” بمشاركة آسر ياسين، تأليف أيمن وتّار وإخراج سارة نوح، ويشاركها البطولة محمّد شاهين، سماح أنور ورحاب الجمل.

من جهة أخرى، أعلنت أسماء، عن ترشّحها لجائزة “جوي أووردز” وطلبت من جمهورها التّصويت لها عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مؤكّدة امتنانها لكلّ الدّعم الّذي تتلقّاه من جمهورها.