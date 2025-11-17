بالصور.. إسرا بيلجيتش تشعل السوشيال ميديا بزيارة مفاجئة إلى القاهرة.. والسبب يثير التساؤلات!

دبي - فريق التحرير: وصلت الممثلة والعارضة التركية إسرا بيلجيتش الى القاهرة للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من معرض “الأبد هو الآن” والذي يقام على سفح الأهرامات ويستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الخارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وابدت إسرا اعجابها الشديد بالمعرض والاعمال الفنية المقدمة فيه. وتمنت ان تتواجد في النسخ القادمة منه خاصة وان الاعمال الفنية المقدمة مميزة جدًا.

إسرا بيلجيتش ممثلة وعارضة أزياء تركية وُلدت عام ١٩٩٢ في أنقرة، واشتهرت عربيًا بدور “حليمة خاتون” في مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان نقطة انطلاقها الكبرى. درست الأرشيف والعلاقات الدولية، وبدأت مسيرتها كعارضة قبل أن تتجه للتمثيل، وقدّمت بعدها أدوارًا مميّزة في مسلسلات مثل Ramo وBir Umut Yeter وKanunsuz Topraklar، إضافة إلى بطولتها لفيلم Art of Love على نتفليكس عام ٢٠٢٤. حياتها الشخصية كانت تحت الأضواء بعد زواجها السابق من اللاعب غوكهان توري وانفصالها عنه عام ٢٠١٩. مؤخرًا أعلنت الصحافة التركية مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان Maestro الذي بدأ تصويره في مايو ٢٠٢٥، ما يجعلها واحدة من أكثر الممثلات التركيات نشاطًا ووجودًا على الساحة في الفترة الحالية.

ويواصل “الأبد هو الآن”، وتنظمه مؤسسة ” آرت دي إيجيبت التابعة لكلتشرفيتور” دوره في مد جسور التواصل بين الفن المعاصر والتاريخ المصري القديم، حيث يعرض عشرة فنانين من عشر دول، رؤيتهم الخاصة حول مفهوم الخلود، في أعمال تتنوع بين منحوتات وتركيبات فنية تنسج خيوطاً تجمع الماضي بالحاضر لتخلق حوارًا بصريًا يعبر الحدود، وتعبّر عن مفاهيم السموّ والأمل والسعي الإنساني في ترك أثر يحمل قيمة، لتصبح الأهرامات رمز الأبدية الأول مصدرا للإلهام ومساحة تمتزج فيها الثقافات وتتلاقى الأزمنة، والإبداع.