تصريح سياسي يحرم ريتشارد غير من الأوسكار عشرين عامًا… لماذا خرج عن صمته الآن؟

دبي - فريق التحرير: غاب ريتشارد غير عن مسرح الأوسكار لسنوات طويلة بعد أن خرج عن النّصّ خلال تقديمه جائزة أفضل إخراج فنّيّ في حفل عام ١٩٩٣. فقد استغلّ وجوده على الهواء أمام مليار مشاهد حول العالم لانتقاد الصّين والتّنديد بـ”الوضع المروّع لحقوق الإنسان” في التّبت، موجّهًا رسالة مباشرة إلى الزّعيم الصّينيّ آنذاك دنغ شياو بينغ.

ورغم أنّ كلماته قوبلت بتصفيق داخل القاعة، فإن الأكاديميّة اعتبرت أنّ الحفل يجب أن يبقى بعيدًا عن الخطابات السّياسيّة.هذا ما أدّى إلى استبعاده من تقديم الجوائز لسنوات طويلة.

استمرّ الحظر قرابة عشرين عامًا، إلى أن عاد غير في حفل ٢٠١٣ مع طاقم فيلم Chicago الّذي حقّق نجاحًا كبيرًا وفاز بعدّة جوائز أوسكار. وعلّق حينها ساخرًا “يبدو أنّهم نسوا أنّهم منعوني.”

وفي مقابلة مع مجلة Variety عام ٢٠٢٥، خرج غير على صمته وأكّد أنّه لم يأخذ الأمر بشكل شخصيّ، موضحًا أنّه لم يقصد إيذاء أحد، بل الدّفاع عن حقوق الإنسان — وهو موقف نابع من التزامه الطّويل بالقضيّة التّبتيّة وبصداقته الممتدّة لأكثر من خمسة وأربعين عامًا مع الدالاي لاما. وأشار إلى أنّ هذه القضيّة لم تكن موضوعًا للنّقاش بينهما، رغم قربهما.

ورغم مشاركته في أفلام فازت بالأوسكار مثل Chicago وDays of Heaven، فإنّ ريتشارد غير لم يحصل شخصيًّا على أيّ ترشيح لجائزة الأكاديميّة طوال مسيرته.