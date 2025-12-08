أمسية طربيّة استثنائيّة لخالد عبد الرّحمن ضمن حفلات موسم الرّياض

دبي - فريق التحرير: تستعدّ العاصمة السّعوديّة الرّياض لاستضافة ليلة طربيّة استثنائيّة للفنّان خالد عبد الرّحمن، تحمل عنوان “تسعينات مخاوي الليل”، وذلك ضمن مهرجانات موسم الرّياض.

سيُقام الحفل في الثّامن عشر من ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم، وتوفّرت التّذاكر انتداءً من الأحد في السّابع من ديسمبر عند السّاعة الثّامنة مساءً.

تأتي هذه الحفلة تكريمًا لمسيرة خالد عبد الرّحمن الفنّيّة الممتدّة لأكثر من ثلاثين عامًا، الّتي تضمّ أكثر من ٢٠٠ عمل فنّيّ، ما بين أغنيات شعبيّة وفلكلوريّة، وقصائد وأغانٍ طويلة، وأعمال باللغة العربيّة الفصحى، بالإضافة إلى أغانٍ إماراتيّة وأعمال وطنيّة واجتماعيّة. كما أصدر الفنّان أكثر من ثلاثين ألبومًا غنائيًّا، وشارك في العديد من الحفلات العالميّة، منها حفل في العاصمة البريطانيّة لندن عام ١٩٩٥.

ويُذكر أنّ خالد عبد الرّحمن هو صاحب أغنية “آهات” الشّهيرة الّتي كتبها الأمير عبد العزيز بن سعود “السّامر” الّتي تجاوزت مبيعاتها مليون نسخة، لتصبح واحدة من أيقونات الأغنية الطّربيّة في العالم العربيّ.