من رافق مي عز الدين الى موقع التصوير؟ الاسم فاجأ الجميع

دبي - فريق التحرير: في خطوة مؤثّرة، تعبّر عن وفائها العميق، قرّرت الممثّلة المصريّة، مي عزّ الدّين، تخليد ذكرى والدتها الرّاحلة في مسلسلها الرّمضانيّ الجديد “قبل وبعد”، إذ تمثّل شخصيّة طبيبة تجميل تُدعى “مها” وهو الاسم الحقيقيّ لوالدتها الرّاحلة الّتي كانت الأقرب إلى قلبها.

وفي الوقت الّذي مازالت مي تعيش فيه حالة حنين لوالدتها الّتي لم يندمل فقدانها بعد، لا تزال اللقطة الشّهيرة في ليلة زفافها حاضرة في أذهان الجمهور، حين ظهرت وهي تحمل صورة والدتها الرّاحلة بيدها، في مشهد مؤثّر اجتاح مواقع التّواصل وترك أثرًا عميقًا لدى محبّيها.

نذكر أنّ مسلسل “قبل وبعد”، المُنتظر إطلاقه في رمضان ٢٠٢٦، من تأليف محمّد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل وإنتاج مها سليم ينتمي إلى الدّراما الاجتماعيّة الرّومنسيّة ويتألّف من خمس عشرة حلقة، يشارك في بطولته كلّ من: ريم البارودي، سوسن بدر، عماد زيادة، محمود عبد المغني، ليلى عزّ العرب، إيمان السّيّد، هاني عادل وغيرهم.

يأتي هذا العمل كأوّل ظهور تلفزيونيّ لمي بعد زواجها حديثًا من مدرّب اللياقة أحمد تيمور، هذا ما يزيد من حالة التّرقّب لعودتها إلى الشّاشة في موسم دراميّ قويّ.