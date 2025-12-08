بالصور- هنا الزّاهد ولحظات دينيّة مؤثّرة من السّعوديّة

دبي - فريق التحرير: في لفتة روحانيّة خلال وجودها في المملكة العربيّة السّعوديّة، وثّقت الممثّلة المصريّة هنا الزّاهد زيارتها لأداء مناسك العمرة، إذ أشركت جمهورها عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” بصورة لها أمام الكعبة المشرّفة واكتفت بإرفاقها بقلب أبيض تعبيرًا عن سعادتها وخشوعها في هذه اللحظة المميّزة.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريح هنا الزّاهد في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش تكريمها في مهرجان “ضيافة” في دبي، حيث أكدت أنّها ستكون خارج السّباق الرّمضانيّ هذا العام، مشيرةً إلى أنّها تستعدّ لعمل دراميّ جديد بعنوان “ورد”، متمنّيةً أن يلقى تفاعلًا إيجابيًّا لدى الجمهور عند إطلاقه.

يُذكر أنّ مسلسل “ورد” يتألّف من عشر حلقات ويجمع في بطولته هنا الزّاهد، هالة صدقي، باسم سمرة، إلى جانب نخبة من الممثّلين. العمل من تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كمال.