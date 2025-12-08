- 1/2
- 2/2
دبي - فريق التحرير: في لفتة روحانيّة خلال وجودها في المملكة العربيّة السّعوديّة، وثّقت الممثّلة المصريّة هنا الزّاهد زيارتها لأداء مناسك العمرة، إذ أشركت جمهورها عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” بصورة لها أمام الكعبة المشرّفة واكتفت بإرفاقها بقلب أبيض تعبيرًا عن سعادتها وخشوعها في هذه اللحظة المميّزة.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريح هنا الزّاهد في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش تكريمها في مهرجان “ضيافة” في دبي، حيث أكدت أنّها ستكون خارج السّباق الرّمضانيّ هذا العام، مشيرةً إلى أنّها تستعدّ لعمل دراميّ جديد بعنوان “ورد”، متمنّيةً أن يلقى تفاعلًا إيجابيًّا لدى الجمهور عند إطلاقه.
يُذكر أنّ مسلسل “ورد” يتألّف من عشر حلقات ويجمع في بطولته هنا الزّاهد، هالة صدقي، باسم سمرة، إلى جانب نخبة من الممثّلين. العمل من تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هنا الزّاهد ولحظات دينيّة مؤثّرة من السّعوديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.