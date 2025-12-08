“هذا البحر سوف يفيض” يُطيح بـ”المدينة البعيدة”… ويحظى بدعم نجمة تركيّة شهيرة

دبي - فريق التحرير: ​يواصل مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” فرض حضوره القويّ على السّاحة الدّراميّة التّركيّة، بعدما حقّق نسب مشاهدة مرتفعة وانتزع صدارة الموسم متغلّبًا على أعمال بارزة من بينها مسلسل “المدينة البعيدة” في نسب المشاهدة الأسبوعيّة بجميع الفئات لأوّل مرّة.

​أحرز العمل مؤخّرًا جائزة مسلسل الموسم، بعد أن سجّل معدّلًا قياسيًّا في نسب المتابعة خلال أسبوع عرضه الأخير، متفوّقًا على منافسيه.

​وقد حقّق مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” نسب المشاهدة القياسيّة التالية: ١٥.٨٨% في فئة (Total)، ١٤.٦٤% في فئة (AB)، ١٥.٣٨% في فئة (ABC1).

وبذلك، تفوّق على مسلسل “المدينة البعيدة” الّذي سجّل في الأسبوع ذاته ١٤.٦٧% في فئة (Total)، ٩.٠٧% في فئة (AB)، ١٢.٩٨% في فئة (ABC1).

​وفي سياق متّصل، اختارت الممثّلة التّركيّة عفراء ساراتش أوغلو مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” كمسلسلها المفضّل، ما يُعدّ إشادة إضافيّة بنجاح العمل.

​يرتكز المسلسل على قصّة دراميّة، تقع أحداثها في منطقة البحر الأسود، حيث يعرض الصّراع الّذي لا ينتهي بين عائلتَين متخاصمتَين في طبيعة منطقة البحر الأسود (Karadeniz) الشّرسة والمتقلّبة و​يسلّط الضّوء على العداوة القديمة الّتي تعود إلى الماضي بين عاديل (Adil) و إسمي (Esme) والصّراعات المستمرّة بين العائلتَين، والتَوتر المتصاعد بسبب الأحداث غير المتوقّعة. إذ ​يقدّم “Taşacak Bu Deniz” قصّة آسرة تتشابك فيها مواضيع الحبّ والكراهية والبقاء على قيد الحياة، وتجري أحداثها بين قسوة الجبال والأجواء العاصفة للبحر.

​يشارك في بطولة العمل نخبة من ممثّلي الدّراما التّركيّة، أبرزهم: دينيز بايسال، أولاش تونا أستبه، بوراك يوروك، آفا ز. يامان، يشيم جرن بوز أوغلي، آيتك شايان، زينب أتيلجان، أونور ديلبر، هاكان سالينميش، غامزي سونر أتاي، غيرجيك ألنيجيك، وباتوهان بايار.

​يُعدّ مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” أحد أضخم إنتاجات الموسم، بفضل ميزانيّة كبيرة وتصوير خارجيّ مكثّف في مناطق جبليّة ومناطق ساحليّة وعرة، هذا ما أكسبه طابعًا بصريًّا لافتًا جعله يتصدّر حديث مواقع التّواصل بعد كلّ حلقة.

​بهذا النّجاح، يثبت مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” مكانته كأحد أبرز الأعمال الدّراميّة التّركيّة لهذا العام، جامعًا بين الصّورة المتقنة والكتابة المشوّقة، والأداء التّمثيليّ القويّ لأبطاله.