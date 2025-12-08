نيللي كريم وشريف سلامة يبدآن تصوير “على قدّ الحبّ”… شاهدوا الصور الأولى من الكواليس

دبي - فريق التحرير: انطلقت في الساعات الماضية أول أيام تصوير مسلسل رمضان ٢٠٢٦ “على قدّ الحبّ”، المؤلّف من ثلاثين حلقة، من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، وبمشاركة نخبة من الممثلين بينهم: مها نصّار، محمود الليثي، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبد الغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داود، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، راندا إبراهيم ومحمود فايز.

شهدت كواليس اليوم الأول أجواء من الحماس والطاقة الإيجابية، حيث اجتمع فريق العمل لتصوير المشاهد الأولى وسط تفاعل لافت، إلى جانب تحضيرات دقيقة لكل مشهد.

وقد حرص المخرج خالد سعيد على أن تكون الانطلاقة قوية وموحية بأجواء العمل، بينما بدا الانسجام واضحًا بين الممثلين منذ اللحظات الأولى.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج سالي والي لشركة S Productions، ويُعدّ من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان ٢٠٢٦، مع وعد بتقديم حكاية مشوّقة مليئة بالمفاجآت والتحوّلات الدرامية.