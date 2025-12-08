ردّ حاسم من حسن الردّاد حول انفصال دنيا سمير غانم ورامي رضوان

دبي - فريق التحرير: حسم الممثّل المصريّ حسن الرّدّاد الجدل حول الإشاعات المتداولة عن وجود خلافات بين شقيقة زوجته الممثّلة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكّدًا أنّها أخبار لا أساس لها من الصّحّة.

في هذا السّياق، قال “الرّدّاد” على هامش لقائه مع “Snaxtra” خلال وجوده في السّعوديّة ، أنّ تلك الإشاعة تتكرّر كل أسبوعَين من موقع إخباريّ معيّن، مؤكّدًا أنّ الخبر غير صحيح وأنّ رامي ودنيا متفاهمان وسعيدان جدًّا معًا.

نذكر أنّ هذا التّصريح يأتي بعد تداول إشاعات مشابهة في فترات سابقة، إذ كان رامي رضوان، قد ردّ عليها مؤكّداً أنّ من يقف وراءَها هي “صفحات رخيصة ورديئة تلهث وراء الشّهرة والتّرويج للأكاذيب”.