خطر يهدّد حياة أريانا غراندي.. مرض مخيف يختبئ خلف الابتسامة

دبي - فريق التحرير: أثارت الفنّانة أريانا غراندي قلق متابعيها مؤخّرًا بسبب مظهرها النّحيف جدًّا، وبروز عظامها ووجهها الهزيل، هذا ما دفع بعضهم للاشتباه في إصابتها باضطراب نفسيّ مرتبط بصورة الجسد.

يُعرف هذا الاضطراب باسم اضطراب تشوّه صورة الجسد (BDD)، إذ يتركز انشغال الشّخص المفرط بعيوب يراها في شكله، وقد تكون هذه العيوب بسيطة أو غير موجودة أساسًا. هذا الانشغال يؤثّر في الحياة اليوميّة، مثل التحقّق المستمرّ من المظهر أو تجنّب المواقف الاجتماعيّة.

تشمل المخاطر الاكتئاب والانعزال وإيذاء النفس واضطرابات الأكل الّتي قد تؤدّي لمشاكل صحّيّة خطيرة. أسباب الاضطراب متنوّعة بين عوامل وراثيّة وتجارب الطّفولة والضّغط الاجتماعيّ. تكون المداواة عادة بالعلاج المعرفيّ السّلوكيّ وأحيانًا بالأدوية، والتّدخّل المبكر مهم لتحسّن الحالة.

مهما كانت حالة أريانا غراندي، فإنّ القلق حول مظهرها يعكس تأثيرًا أكبر لمعايير الجمال الصّارمة وأضرارها النّفسية والجسديّة.