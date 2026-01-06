من يجرؤ على كبح هيمنة “المدينة البعيدة”؟ مسلسل جديد يدخل ساحة المواجهة

دبي - فريق التحرير: يبدو أنّ خريطة المنافسة الدّراميّة مساء يوم الإثنين على الشّاشات التركيّة مقبلة على تحوّل لافت، بعدما سُجّل تفوّق واضح لمسلسل “المدينة البعيدة” في نسب المشاهدة، مقابل إعلان عرض مسلسل جديد من العيار الثّقيل بعنوان “تحت الأرض” في التّوقيت نفسه.

في السياق نفسه، حقّق مسلسل “المدينة البعيدة” مساء أمس الإثنين نسبة مشاهدة مرتفعة بلغت ١٥.٨٣ ليحتلّ المرتبة الأولى، وذلك رغم عرضه بالتّزامن مع مباراة قويّة في نصف نهائيّ كأس تركيا جمعت غلطة سراي وطرابزون سبور الّتي سجلت بدورها نسبة مشاهدة ١٠.٢٩ واكتفت بالمركز الثّاني.

أرقام تؤكّد أنّ مسلسل «المدينة البعيدة» بات ظاهرة دراميّة يصعب كسرها، إلى درجة أنّ شركات إنتاج كبرى فضّلت في الفترة الأخيرة الابتعاد عن عرض أعمالها المهمّة مساء الإثنين، إدراكًا لصعوبة منافسته.

لكنّ التّحدّي هذه المرّة مختلف، ففي السّاعات الماضية، أُعلن رسميًّا عن عرض مسلسل “تحت الأرض” مساء الإثنين القادم، في خطوة جريئة تضعه وجهًا لوجه أمام مسلسل “المدينة البعيدة”. ينتمي العمل إلى فئة الأكشن والجريمة، ومن إنتاج شركة Medyapım الشّهيرة، وسيُعرض على شاشة NOW TV .

يحمل المسلسل شعارًا لافتًا :”جميع من يقومون بأعمال غير شرعيّة تحت الأرض، ستتِمّ محاسبتهم يومًا ما” وهو ما يعكس نبرة العمل القاتمة والمشحونة بالصّراعات.

يضمّ “تحت الأرض” مجموعة أسماء لامعة، في مقدّمتهم: دينيز جان أكتاش بدور علي حيدر، ديفريم أوزكان، أوراز كايغيلار أوغلو الّذي ظهر مؤخّرًا في كواليس التّصوير

كما أُعلن عن انضمام أسماء جديدة خلال الأيّام الماضية، أبرزهم: هاكان كارساك، هاكان تشيلبي، أرتون شامباز الذي يلعب دور أحد أعضاء فريق الاستخبارات الخاصّ بشخصيّة يلماز.

يرصد المسلسل الصّراعات العنيفة داخل عالم المافيا وعصابات الشّوارع في اسطنبول، مستلهمًا أحداثه من وقائع حقيقيّة في منطقة باشاك شهير.

السّؤال المطروح اليوم بقوّة: هل ينجح «تحت الأرض» في الصّمود مساء الإثنين وانتزاع جزء من جمهور «المدينة البعيدة»؟

أم أنّ العمل الجديد، رغم ضخامته الإنتاجيّة وطاقمه القويّ، سيصطدم بجدار النّجاح الكاسح لمسلسل أثبت أنّه الرّقم الأصعب في هذا التّوقيت؟

الإجابة تبدأ مساء الإثنين القادم…إذ لا صوت يعلو فوق صوت المنافسة.