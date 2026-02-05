لحظة حب علنية… هكذا احتفل كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته

دبي - فريق التحرير: عايد الممثل المصري، كريم فهمي، زوجته دانية البناوي، بمناسبة عيد ميلادها، حيث احتفل بالمناسبة من خلال نشر مجموعة صور رومنسيّة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وأرفق “فهمي”، الصور برسالة عاطفية عبّر فيها عن محبته الكبيرة لزوجته، كتب فيها: “كل سنة وإنتِ دائمًا الأحلى والأجمل والأهم… بحبك”.

ويُعرف كريم فهمي بتعبيره الدائم عن تقديره ومحبتِه لزوجته، إذ سبق أن أكّد في لقاء خاص مع موقع “الخليج 365” أنّها تغار عليه ولكن ليس من جمهوره، مشدّدًا على أنّ الجمهور هو السند الحقيقي للفنّان. وأوضح أنّ زوجته تُدرك ذلك وتفرح بمحبة الناس له وتدعمه باستمرار.

وعن تعليقات المعجبات على منشوراته، أشار كريم إلى أنّ زوجته لا تراقبها، بل تسعد بكل تعليق جميل يصله، معتبرًا إيّاها شريكته الأساسية في كل نجاح يحقّقه. كما وجّه لها رسالة شكر، مؤكّدًا أنّ نجاحه هو من الله أولًا ثم بفضل وقوفها الدائم إلى جانبه، داعيًا الله أن يحفظها له.

يُذكر أنّ كريم فهمي سيشارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، من خلال مسلسل جديد بعنوان “وننسى اللي كان”، يجمعه بالممثلة ياسمين عبد العزيز، من تأليف عمرو محمود ياسين، في تكرار للتعاون الثلاثي الناجح بعد مسلسل “وتقابل حبيب” الذي عُرض في رمضان ٢٠٢٥.