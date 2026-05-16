ديفيد بيكهام يتربع على عرش أغنى لاعبي كرة القدم في ٢٠٢٦… فكم بلغت ثروته؟

دبي - فريق التحرير: دخل أسطورة كرة القدم الإنجليزية وقائد منتخب إنجلترا السابق، سير ديفيد بيكهام، التاريخ مجدداً ولكن هذه المرة من بوابة المال والأعمال، بعد أن أصبح أول رياضي بريطاني تتخطى ثروته حاجز المليار دولار، ليتربع على عرش قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم لعام ٢٠٢٦.

​ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن “قائمة صنداي تايمز للأثرياء”، قفزت الثروة الجماعية لديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام لتصل إلى ١.٢٨٥ مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو ١.٥٨ مليار دولار أميركي. ويعود هذا النمو في ثروة النجم الإنجليزي المعتزل إلى القيمة التسويقية والاستثمارية الضخمة لنادي “إنتر ميامي” الأميركي الذي يشارك في ملكيته، إلى جانب الأرباح الكبيرة التي تدرها إمبراطورية الأزياء والموضة الخاصة بزوجته فيكتوريا.

​ورغم تصدّر بيكهام للقائمة، إلا أن التقارير الاقتصادية وضعت خطاً فاصلاً؛ حيث إن الأرقام المسجلة باسمه تعكس الأصول المشتركة للعائلة وليس ثروته الرياضية الفردية وحدها.

وبناءً على ذلك، يظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، هو “الملك المنفرد” من حيث الدخل الشخصي والتدفقات النقدية؛ إذ حل في المركز الثاني عالمياً بثروة بلغت ١.٤٥ مليار دولار، مدعوماً براتبه السنوي الخيالي البالغ ٢٨٠ مليون دولار.

​وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في المركز الثالث عالمياً بـ ٨٥٠ مليون دولار، يليه البرازيلي نيمار جونيور في المركز الرابع بـ ٤٥٠ مليون دولار بعد عودته لصفوف سانتوس البرازيلي، ثم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الخامس بـ ٢٥٠ مليون دولار.

​ولم تخلُ القائمة من الأسماء التاريخية المعتزلة والأسماء النشطة؛ حيث حل الإنجليزي ديف غيلان سادساً بـ ٢١٠ ملايين دولار، متبوعاً بنجم الهلال السعودي كريم بنزيما في المركز السابع بـ ٢٠٠ مليون دولار. وجاء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثامناً بـ ١٩٠ مليون دولار، يليه الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية واين روني بتسجيله ١٧٠ مليون دولار، بينما اختتم الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو قائمة العشرة الأوائل بثروة تُقدر بـ ١٦٠ مليون دولار.

​يُذكر أن هذه الإحصائيات تم رصدها بناءً على تقارير مشتركة صادرة عن “Sunday Times Rich List”، وموقع “Celebrity Net Worth”، ومؤشر “بلومبيرغ للمليارديرات”.