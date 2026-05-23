كوبيلاي آكا وحفصة نور سانجاك يجتمعان بعد الانفصال.. حب مستحيل في “قصر مرجان”

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة الإنتاج Faro عن مسلسلها الجديد “قصر مرجان” المقرر عرضه عبر شاشة ATV في الموسم الجديد، في تعاون يجمع بين النجمَين كوبيلاي آكا وحفصة نور سانجاك، إلى جانب انضمام الممثل محمد أوزغور إلى فريق العمل.

ويأتي المسلسل من إخراج يحيى سامانجي، المعروف بأعماله “جبل القلب” و”البحر الأخضر”، فيما يتولى كتابة السيناريو كل من أتيلا أوزير ونالان سفاش ونورية بالجي، أصحاب بصمة واضحة في أعمال مثل “الخيانة” و”شوكوروفا” و”الياقوت” و”الخائن”.

وتدور قصة “قصر مرجان” حول “جيمري” (حفصة نور)، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها عقب زفافهما بفترة قصيرة، لتقودها رحلة البحث عن الحقيقة إلى “قصر مرجان”، حيث تتقاطع طريقها مع “آراس” (كوبيلاي آكا)، الذي يحاول حماية عائلته من سرّ خطير، قبل أن يتحول لقاؤهما إلى صراع محتدم بين عائلتين، تشتعل معه شرارة حب مستحيل.

وعلى الصعيد الشخصي، كانت علاقة حب طويلة قد جمعت الثنائي كوبيلاي آكا وحفصة نور سانجاك استمرت نحو عامين، وشهدت تقلبات لافتة وصلت إلى حد الخلافات العلنية وحذف الصور المتبادلة بينهما، وسط معلومات عن خطوبة سابقة قبل أن تتجه العلاقة لاحقاً إلى الانفصال، ما زاد من التفاعل حول تعاونهما الفني الجديد.

وفي سياق متصل، تفاعل اسم الثنائي مع حملة رسمية أطلقتها السلطات التركية لمكافحة المواد الممنوعة، حيث خضع عدد من الفنانين لفحوصات طبية، وظهرت نتائج متباينة، إذ جاءت بعض النتائج مثيرة للجدل، ما دفع حفصة نور إلى إصدار توضيح أكدت فيه رفضها للنتائج وطلب إعادة الفحص بعد ان جاء فحصها ايجابي، فيما أُشير إلى أن نتائج كوبيلاي آكا جاءت إيجابية ايضًا ضمن سياق الفحوصات نفسها، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية.