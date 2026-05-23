أوسيك وريكو يؤكدان جاهزيتهما للنزال الرئيسي.. ونجاح جميع الملاكمين في اجتياز الأوزان الرسمية قبل ليلة Glory in Giza عند الأهرامات

دبي - فريق التحرير: اختُتمت مساء يوم (الجمعة) في المتحف المصري الكبير فعاليات أسبوع الملاكمة المصاحب لحدث “Glory in Giza”، وذلك بإقامة مراسم الوزن الرسمية للملاكمين المشاركين في البطاقة المرتقبة، التي تشهد اليوم (السبت) إقامة واحدة من أبرز الليالي الرياضية العالمية بالقرب من أهرامات الجيزة، وسط حضور إعلامي واسع وأجواء حماسية عكست حجم الترقب قبل لحظة المواجهات.

وشهدت مراسم الوزن نجاح جميع الملاكمين المشاركين في اجتياز الأوزان الرسمية المعتمدة لنزالاتهم، مايؤكد اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل دخول الحلبة، وفي مقدمتهم طرفا النزال الرئيسي، البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، والملك الهولندي لرياضة “الكيك بوكسينغ” ريكو فيرهوفن، اللذان يلتقيان في مواجهة استثنائية تجمع بطلًا عالميًا في الملاكمة بأحد أبرز أبطال الرياضات القتالية في العالم.

وجاء اجتياز أوسيك وفيرهوفن للوزن الرسمي ليزيد من حدة الترقب للنزال الرئيسي، خصوصًا أن المواجهة تحمل طابعًا مختلفًا بين خبرة أوسيك الكبيرة داخل حلبات الملاكمة، وسجلّه الحافل كأحد أبرز أبطال الوزن الثقيل، وبين تحدي فيرهوفن الذي يدخل المواجهة بخلفية قتالية مختلفة، بعدما صنع اسمه كأحد أعظم أبطال “الكيك بوكسينغ”، في اختبار ينتظره جمهور الرياضات القتالية حول العالم.

ولا تقتصر أهمية ليلة “Glory in Giza” على النزال الرئيسي فقط، إذ تضم البطاقة عددًا من المواجهات البارزة، من بينها مواجهة حمزة شيراز أمام أليم بيجيتش على لقب WBO العالمي في وزن السوبر متوسط، إلى جانب مواجهة شخرام غياسوف أمام جاك كاترال، ومواجهة فرانك سانشيز أمام ريتشارد توريس جونيور، إضافة إلى نزالات أخرى تضم أسماء بارزة مثل ميزوكي هيروتا وماي سليمان، ودانيال لابين، وباسم ممدوح، وعمر هيكل، بالإضافة إلى الملاكم السعودي سلطان المحمد، وعدد من الملاكمين المشاركين في البطاقة، بما يمنح الحدث زخمًا فنيًا وجماهيريًا يتجاوز النزال الرئيسي وحده.

وتحمل البطاقة قيمة إضافية بحضور أسماء من مدارس قتالية مختلفة، تجمع بين الخبرة العالمية والطموح الصاعد، في ليلة ينتظر أن تشهد مستويات عالية من التنافس، خصوصًا بعد أن نجح جميع المشاركين في تجاوز محطة الوزن الرسمية، التي تمثل آخر اختبار تنظيمي وبدني قبل الصعود إلى الحلبة.

وأقيمت مراسم الوزن في اليوم الأخير من أسبوع الملاكمة، بعد سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي شهدت المؤتمر الصحفي الرسمي، والمواجهات الإعلامية، واللقاءات التي جمعت النجوم المشاركين، في أجواء عكست المكانة العالمية للحدث، وحجم الاهتمام الإعلامي والجماهيري به، قبل أن تتجه الأنظار غدًا إلى أهرامات الجيزة حيث تقام النزالات الرسمية.

ويكتسب حدث “Glory in Giza” أهميته من كونه يقام في واحد من أكثر المواقع التاريخية شهرة في العالم، بالقرب من أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين عراقة المكان وقوة المنافسة الرياضية، ويمنح ليلة النزالات طابعًا استثنائيًا يتجاوز حدود الرياضة، ليصبح حدثًا عالميًا يجمع بين التاريخ والحضور الجماهيري والإنتاج الرياضي الضخم.

ومن المقرر أن تُنقل النزالات عبر DAZN، في ليلة يتوقع أن تحظى بمتابعة عالمية واسعة، خصوصًا مع تصدر أوسيك وفيرهوفن للبطاقة، ووجود عدد من المواجهات القوية التي تمنح الحدث قيمة تنافسية كبيرة، وتؤكد أن “Glory in Giza” ليس مجرد نزال رئيسي، بل أمسية متكاملة تحتفي بالملاكمة في واحد من أعظم المواقع التاريخية في العالم.