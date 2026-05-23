نادين صعب تُحيي إرث وردة الجزائرية في ليلة استثنائية بأوبرا الجزائر

دبي - فريق التحرير: تستعد الفنانة اللبنانية نادين صعب للمشاركة في تظاهرة فنية استثنائية تحت عنوان “ليالي وردة الجزائرية”، والتي تحتضنها أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” اليوم السبت في ٢٣ الجاري، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون مليكة بوعبد بن دودة، إحياءً للذكرى الرابعة عشرة لوفاة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

وتحلّ نادين صعب ضيفة على هذه الأمسية التكريمية إلى جانب الفنانتين الجزائريتين حسيبة عمروش وأسماء سبع، في لقاء فني عربي يجمع أصواتًا مختلفة لإعادة تقديم روائع وردة الجزائرية بروح وفية ومتجددة، بمرافقة الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر بقيادة المايسترو أمين دهان.

وتتضمن التظاهرة برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا، يشمل معرض صور ومقتنيات نادرة يوثّق المسيرة الفنية والإنسانية لوردة الجزائرية، إضافة إلى جلسة بيع بالإهداء لكتاب يوثق حياتها من إعداد نجلها رياض قصري.

وقد خضعت نادين صعب لبروفات مكثفة مع الفرقة الموسيقية، استعدادًا لتقديم باقة من أشهر أغاني وردة الجزائرية بصوتها الماسي أمام جمهور كبير في أوبرا الجزائر، في ليلة يُتوقع أن تحمل الكثير من الوفاء والاحتفاء بإرث فني عربي خالد.