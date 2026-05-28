أحمد حاتم يتعرّض لإصابة خلال رحلة الحج.. ماذا حدث معه بالصور؟

دبي - فريق التحرير: أعلن الممثل المصري أحمد حاتم تعرّضه لإصابة في قدمه، تزامناً مع استكمال رحلته الإيمانية لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، وثّق حاتم الأجواء الروحانية التي يعيشها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، ظهر في إحداها وهو يضع ضمادة طبية على قدمه المصابة، وأرفقها بآية قرآنية تعبّر عن التضرّع والامتنان لله.

وحظيت صور حاتم بتفاعل واسع من محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئته بمناسبة إتمام مناسك الحج، متمنّين له السلامة والشفاء العاجل والعودة سريعاً لمتابعة أعماله الفنية بكامل صحته.

بالتزامن مع هذه الرحلة، يتواصل عرض أحدث أعمال أحمد حاتم السينمائية في دور العرض، وهو فيلم كوميدي بعنوان “الكلام على إيه”. ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، مصطفى غريب، سيد رجب، وانتصار.

الفيلم من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ساخر حول أربع قصص مختلفة لثنائيات من أجيال وخلفيات متباينة، تجمعهم ليلة زفاف واحدة تنقلب إلى سلسلة من المفارقات الكوميدية والأزمات غير المتوقعة التي تضع علاقاتهم على المحك.