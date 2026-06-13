تحديث بالصور: في محاولة للمصالحة… هاربر بيكهام تغادر منزل شقيقها محطمة بعد ثوانٍ من وصولها

دبي - فريق التحرير: في محاولة مؤثرة لرأب الصدع العائلي، توجّهت هاربر بيكهام، الابنة الصغرى لديفيد وفيكتوريا بيكهام، إلى منزل شقيقها الأكبر بروكلين بيكهام في لوس أنجلوس، إلا أنها غادرت بعد دقائق من وصولها دون أن تتمكن من لقائه.

ورُصدت هاربر (١٤ عاماً) وهي تصل إلى منزل شقيقها في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، بعد ساعات قليلة من مشاركتها في احتفال تكريم والدها في ممشى المشاهير في هوليوود. وبحسب ما أوردته صحيفة “Page Six”، فقد وصلت إلى المنزل دون موعد مسبق، قبل أن تغادر سريعاً بعدما تبين أن بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز لم يكونا متواجدين، إذ يُعتقد أنهما خارج المدينة.

وكانت هاربر لا تزال ترتدي الفستان الوردي نفسه الذي ظهرت به خلال حفل تكريم والدها، والذي حضره أفراد العائلة كافة باستثناء بروكلين وزوجته، في غياب أثار الكثير من التساؤلات.

وتأتي هذه المحاولة بعد أشهر من تصاعد الخلافات داخل عائلة بيكهام، إثر تصريحات صادمة أدلى بها بروكلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم فيها والدَيه واتهمهما بالتحكم في الصورة الإعلامية للعائلة والتدخل في حياته الشخصية وعلاقته بزوجته.

وأكد بروكلين في تصريحاته أنه لا يرغب في المصالحة مع عائلته في الوقت الحالي. مشيرًا الى أن والدَيه كانا يسيطران على الرواية الإعلامية الخاصة بالعائلة من خلال المنشورات العائلية والعلاقات التي وصفها بغير الصادقة.

كما اتهم والدته فيكتوريا بمحاولة إفساد علاقته بنيكولا بيلتز قبل زواجهما، مدعياً أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة عن تصميم فستان زفاف العروس رغم حماسها لارتدائه، ما اضطرها إلى البحث سريعاً عن بديل.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشار بروكلين إلى تعرضه لضغوط متكررة من أفراد في العائلة قبل زفافه، كما استعاد موقفاً قال إنه شعر خلاله بالإحراج الشديد عندما رقصت والدته معه خلال حفل زفافه أمام مئات المدعوين، في لحظة كان من المفترض أن تكون أول رقصة تجمعه بزوجته.

واختتم بروكلين حديثه بالتأكيد على أنه وزوجته لا يرغبان في حياة تحكمها الصورة الإعلامية أو الضغوط، بل يسعيان إلى “السلام والخصوصية والسعادة” في حياتهما المستقبلية.

ومنذ تلك التصريحات، تشير التقارير إلى أن العلاقة بين بروكلين وعائلته وصلت إلى طريق مسدود، حتى إنه طلب أن يتم التواصل معه عبر محاميه فقط.

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