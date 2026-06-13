توم كروز يحتفي بديفيد بيكهام على ممشى المشاهير في هوليوود… وغياب بروكلين يسرق فرحة التكريم

دبي - فريق التحرير: في احتفال استثنائي شهده قلب هوليوود، نال النجم الإنجليزي والأسطورة الرياضية ديفيد بيكهام (٥١ عاماً) نجمته الخاصة على ممشى المشاهير في هوليوود، تكريماً لمسيرته الملهمة وتأثيره العالمي الذي تخطى حدود المستطيل الأخضر ضمن فئة “الترفيه الرياضي”. (http://www.instagram.com/p/DZg0XxCouy4/)

​أقيمت مراسم الاحتفال يوم أمس الجمعة أمام مجمع “أوفايشن هوليوود” بالقرب من مسرح دولبي الشهير، بحضور حاشد قادته زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وصديقه المقرب النجم توم كروز، اللذان ألقيا كلمتين مؤثرتين بهذه المناسبة. كما حرص أبناء ديفيد (روميو ٢٣ عاماً برفقة صديقته كيم تيرنبل، كروز ٢١ عاماً، وهاربر ١٤ عاماً) على التواجد لدعمه، إلى جانب نخبة من الأصدقاء المقربين مثل إيفا لونغوريا وزوجها خوسيه باستون وروبي وكلودين كين.

وعبّر بيكهام، بهذه المناسبة، عن شدة تأثره قائلاً: “لا أستطيع تصديق ذلك حقاً. كل ما تمنيته يوماً هو أن أكون لاعباً ناجحاً والآن وجود نجمة باسمي يمنحني شعوراً عارماً بالامتنان والحظ”.

كما ​وقفت فيكتوريا بيكهام خلف المنصة لتلقي كلمة عاطفية أشادت فيها بجوهر ديفيد كإنسان بعيداً عن الأضواء والشهرة، وجاء فيها:

​”معظمكم يعرف ديفيد كرياضي، كرجل أعمال وكنشط مجتمعي. لكن خلف كل هذه الألقاب، هناك رجل طالما تبلورت شخصيته بما يحمله من قيم، ​إن شغفه وعزيمته وطموحه أمور يدركها الجميع ويعلمها جيداً ولكنني أودّ أيضاً أن أسلط الضوء على طيبته، وولائه والتزامه الصادق تجاه الأشخاص الذين يحبهم”.

وأكملت:” ​وسواء كان يعمل، أو يدعم عائلته وأصدقاءه، أو يدافع عن القضايا التي يؤمن بها، فهو يمنح كل ما لديه، يقدّم كل ذرة من طاقته دون أن يفقد بوصلته أو ينسى يوماً ما هو الأكثر أهمية في هذه الحياة، ​ديفيد، أنا فخورة جداً بكل ما أنجزته وحققته حتى الآن ولكنني أكثر فخراً بالزوج والأب والإنسان الذي لطالما كنت عليه. ​تهانينا لك! نحن فخورون بك جداً، ونحبك كثيراً.”

ورغم الأجواء الاحتفالية التي أحاطت بهذا التكريم التاريخي، سجّل غياب الابن الأكبر بروكلين بيكهام عن المناسبة، في ظل الخلافات العائلية التي باتت معروفة للمتابعين خلال الفترة الماضية. ومن المؤكد أن هذا الغياب ترك غصّة في قلب العائلة، لا سيما بعدما حاول ديفيد وفيكتوريا بيكهام مراراً رأب الصدع وإصلاح العلاقة مع ابنهما الأكبر، إلا أن جميع المحاولات لم تُكلّل بالنجاح حتى الآن، وسط استمرار بروكلين في الابتعاد عن عائلته والتقرّب أكثر من عائلة زوجته، ما أبقى الأزمة العائلية قائمة رغم مرور الوقت.

يُذكر أن بيكهام، هو الرياضي الخامس فقط الذي يحصل على هذه النجمة التاريخية والرابع منذ إدراج فئة الترفيه الرياضي عام ٢٠٢١.