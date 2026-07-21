«مبروك للإسبان».. إيران: كأس العالم من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا

اسبانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن كأس العالم هذا العام كان من أكثر الأحداث الرياضية تسييساً على مستوى العالم، كما أن المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين كانت من بين أكثر المواجهات ارتباطاً بالاعتبارات السياسية، فيما هنأ إسبانيا بالفوز.

وتابع: الإيرانيون، الذين ينظرون إلى البطولة من خلال مفاهيم الفروسية والمروءة والشهامة ومقاومة الظلم، وجدوا في أداء المنتخب الإسباني، وكذلك في مواقف إسبانيا عموماً خلال العام الماضي، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، في رفض العدوان والإبادة والظلم، أمراً يستحق التقدير.

وأردف قائلا: أرى بأن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الإيرانيين إلى متابعة هذه المنافسات باهتمام، كما أن كثيراً من شعوب العالم، بعيداً عن اختلافاتهم في المعتقدات والثقافات، كانوا يتمنون في داخلهم فوز إسبانيا.

المصري اليوم