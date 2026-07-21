تصعيد عسكري أمريكي ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي، في إطار تصعيد عسكري متواصل بالمنطقة.

وأوضحت القيادة في بيان رسمي أن العمليات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، إضافة إلى مواقع للدفاع الجوي ومنشآت للمراقبة الساحلية، مؤكدة أن الضربات طالت أيضًا منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن شبكات الاتصالات العسكرية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية والبحارة، خصوصًا في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية تواصل العمل بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مشددًا على أن الهدف هو محاسبة إيران وردع أي تهديدات محتملة للملاحة الدولية.

كما أكدت القيادة أن قواتها لا تزال في حالة "يقظة وجاهزية قصوى"، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، مع التأكيد على السعي المستمر لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي قد تهدد أمن الملاحة البحرية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

المصدر : وكالات