بالفيديو: من هو الطفل الذي خطف الأضواء مع كاتي بيري في افتتاح كأس العالم؟

دبي - فريق التحرير: خطفت الفنانة كاتي بيري، الأضواء ببريقها وإطلالتها الساحرة، لتختتم رسمياً احتفالات افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا ٢٠٢٦) في ملعب “صوفي” بمدينة لوس أنجلوس، وسط أجواء فنية وثقافية جمعت بين الأناقة الرفيعة والمشاعر الإنسانية الدافئة أمام ملايين المشاهدين حول العالم. (http://www.instagram.com/p/DZg2yCYIEDy/)

​تألقت النجمة البالغة من العمر (٤١ عاماً) على المسرح يوم الجمعة (١٢ يونيو)، بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستاناً فضياً براقاً ومزيناً بالترتر والشراريب الهيكلية من مجموعة خريف وشتاء ٢٠٢٦ للمصممة الشهيرة ستيلّا مكارتني وأكملت مظهرها بحذاء “ميول” بكعب إسفيني شفاف ومجوهرات فضية متناسقة، لتسجل واحدة من أبرز محطات الموضة في الحدث الرياضي الأكبر.

​وجاءت الفقرة الفنية لبيري، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي ضد نظيره الباراغوياني، إلا أن الحدث الأبرز الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي كان مشاركة المشهد مع طفل نرويجي يدعى “تايوس لوكا” (عشر سنوات)، والذي شاركها غناء الأغنية المؤثرة “Wonder” المستوحاة من ألبومها الصادر عام ٢٠٢٤ وحمل عنوان “١٤٣”.

​وشكّل هذا العرض الأداء الحي الأول للأغنية على المسرح؛ حيث كشفت بيري، عبر حساباتها الرسمية القصة المؤثرة وراء الاستعانة بالطفل تايوس، موضحةً أن الصوت الصغير الذي يظهر في أصل الأغنية يعود له عندما قام بتسجيله وهو في الخامسة من عمره عام ٢٠٢١. وأضافت كاتي: “سمعت صوته في عام ٢٠٢٣ وألهمني ذلك لكتابة كلمات أغنية “Wonder” وإضافتها إلى ألبومي. واليوم، قطع تايوس كل هذه المسافة من النرويجي إلى لوس أنجلوس ليقف معي على مسرح كأس العالم”.

​ولم يقتصر حفل لوس أنجلوس، على بيري فحسب، بل شهد الملعب عروضاً صاخبة أحياها نخبة من نجوم الموسيقى العالميين؛ من بينهم ليزا نجمة فرقة بلاك بينك، فيوتشر، أنيتا، ريما، وتايلا. وقبيل إطلاق صافرة البداية، تولى الثنائي الشهير “دان + شاي” غناء النشيد الوطني الأميركي، في حين قدّمت فرقة الفولك-بوب الباراغويانية “بوراهي سول” النشيد الوطني لبلادها.

وقد حضر حفل الافتتاح عدد من المشاهير ابرزهم: ديفيد وفيكتوريا بيكهام، توم كروز، جاستن وهايلي بيبر، باريس هيلتون وغيرهم.

​يُذكر أن حفل لوس أنجلوس مَثَّل المحطة الختامية لسلسلة احتفالات الافتتاح الثلاثية للمونديال والتي انطلقت في الحادي عشر من يونيو من مكسيكو سيتي (بمشاركة شاكيرا وبيرنا بوي اللذين قدّما الأغنية الرسمية للبطولة Dai Dai)، تلتها احتفالات مدينة تورونتو الكندية في اليوم نفسه بقيادة النجم مايكل بوبليه والنجمة إليانا. وتأتي عودة البطولة إلى الأراضي الأميركية لتعيد أمجاد المونديال بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود منذ أن استضافت البلاد نسخة عام ١٩٩٤ الشهيرة.