أريانا غراندي تهاجم البيت الأبيض والأخير يرد بقوة… هذا ما حدث

دبي - فريق التحرير: تحدّثت أريانا غراندي علنًا ضد استخدام البيت الأبيض لإحدى أغانيها في فيديو يروّج لسياسة الإدارة المتعلقة بالهجرة.

ويُظهر الفيديو الذي تبلغ مدته ١٤ ثانية، والذي نُشر على منصة تيك توك، عناصر أمن، من بينهم ضباط من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وهم يقيّدون ويعتقلون أشخاصًا بالأصفاد. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد كان الفيديو مرفقًا بأغنية غراندي الصادرة عام ٢٠٢٤ بعنوان “Bye”، قبل أن يتم لاحقًا إزالة الصوت.

وجاء في وصف الفيديو: “باي باي لقد حقق الرئيس ترامب أكثر الحدود أمانًا في التاريخ”.

وقد علّقت غراندي على الفيديو عبر تيك توك، قائلة: “من فضلكم لا تستخدموا موسيقاي في سياق هذا الهراء الوحشي وغير الإنساني والفظيع”. ويبدو أن تعليقها قد تم إخفاؤه لاحقًا.

وردًا على تعليق غراندي، قال البيت الأبيض في رسالة إلكترونية لشبكة CNN يوم الجمعة، نقلًا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: “سنقول هذا مرة أخيرة: ما هو في الواقع وحشي وغير إنساني وفظيع هم المهاجرون غير الشرعيين المجرمون الذين أقدموا على إيذاء وقتل مواطنين أميركيين أبرياء”.