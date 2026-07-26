بعد جيمري بايسال.. أيتاش شاشماز يبدأ قصة حب جديدة مع زميلته ويسافر للقائها

دبي - فريق التحرير: كشفت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش عن علاقة عاطفية جديدة تجمع بين الممثل التركي أيتاش شاشماز والممثلة سيرا أريتورك، مشيرة إلى أن ارتباطهما مستمر منذ نحو شهرين ونصف، وتحديدًا منذ شهر أيار/مايو الماضي.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأت قصة الثنائي كصداقة داخل كواليس تصوير مسلسل “تشريح الفوضى” الذي يُعرض عبر منصة HBO Max، حيث جمعتهما بطولة العمل، قبل أن تتحول العلاقة مع مرور الوقت إلى قصة حب بعيدًا عن الأضواء.

وتأكدت أخبار ارتباطهما مؤخرًا بعد أن زار أيتاش شاشماز حبيبته سيرا أريتورك في موقع تصوير مسلسلها الجديد “الناس”، من إخراج إمين ألبير، والذي يتم تصويره حاليًا في قبرص، حيث لفت الانسجام والسعادة الواضحة بينهما أنظار الموجودين في موقع التصوير.

وتملك سيرا أريتورك رصيدًا من الأعمال، من بينها مسلسلات “وصفة الحب” و”الملهى” و”حجر ورقة مقص” و”ولي العهد”، فيما عُرف أيتاش شاشماز بأدواره في مسلسلي “لعبة الحظ” و”حكيم أوغلو”.

وأثار دخول أيتاش شاشماز في علاقة جديدة اهتمام الجمهور، خصوصًا بعد قصة الحب الطويلة التي جمعته بالممثلة جيمري بايسال، والتي انتهت في حزيران/يونيو ٢٠٢٥ بعد سنوات من الارتباط ومحاولات متكررة للصلح، كان آخرها في صيف ٢٠٢٤ قبل أن تنتهي العلاقة بشكل نهائي.

العلاقة الجديدة لـ شاشماز دفعت الجمهور إلى التساؤل حول سرعة انتقاله إلى علاقة عاطفية جديدة بعد نهاية قصة الحب التي حظيت بمتابعة واسعة.

يُذكر أن علاقة أيتاش شاشماز وجيمري بايسال بدأت عام ٢٠٢١ خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل “لعبة الحظ”، حيث تحولت صداقتهما إلى قصة حب رومانسية تابَعها الجمهور التركي باهتمام كبير.

كما أن جيمري بايسال كانت قد مرّت بفترة صعبة مؤخرًا بعدما خضعت لثلاث عمليات جراحية إثر وعكة صحية.