بالصور- ألينا بوز تتوج مسيرتها الفنية بتخرّجها من الجامعة بحضور زوجها وأصدقائها

دبي - فريق التحرير: توجت الممثلة التركية ألينا بوز، نجاحاتها الفنية بإنجاز أكاديمي بارز، حيث احتفلت بتخرجها من جامعة إسطنبول بيلجي، من قسم الراديو والتلفزيون والسينما.

واستطاعت “بوز” التوفيق بين جدول أعمالها الفني المزدحم ودراستها الجامعية على مدار السنوات الماضية، لتثبت شغفها الكبير بعالم الفن والسينما، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

ولم تكن ألينا بوز بمفردها في هذه اللحظة المميزة، إذ شاركها فرحة ارتداء قبعة ورداء التخرج زوجها رجل الأعمال والمخرج أوموت إيفيرغن، الذي حرص على التواجد إلى جانبها ودعمها، حيث التقطا العديد من الصور التذكارية الدافئة معًا.

كما حضر الاحتفال كل من الممثلين جيهان شيمشك وبوراك جان، لمشاركة ألينا فرحتها بهذه المناسبة، إضافة إلى والدتها أولغا بوز، التي عبّرت عن فخرها الكبير بابنتها عبر حسابها الرسمي، متمنية لها ولجميع الخريجين مستقبلًا مليئًا بالفرص والنجاحات.

يُذكر أن ألينا بوز، التي بدأت مسيرتها في التمثيل منذ طفولتها، تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أدوارها المميزة في عدد من المسلسلات الناجحة، أبرزها “حطام”، و”لا تترك يدي”، و”العشق ١٠١” على منصة نتفليكس، إضافة إلى تجسيدها شخصية “أسبورتشا خاتون” في مسلسل “المؤسس عثمان”.

وشاركت ألينا بوز صورًا ومقاطع فيديو من أجواء حفل التخرج ولحظة رمي القبعات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين قدموا لها التهاني بهذه المناسبة.