عملية تجميل تنتهي بمأساة… وفاة مؤثرة شهيرة عن عمر ٣٠ عامًا

دبي - فريق التحرير: توفيت مؤثرة التجميل المكسيكية أدريانا غارسيا عن عمر ٣٠ عامًا، إثر مضاعفات تعرضت لها أثناء خضوعها لعملية تجميل في إحدى العيادات الخاصة بولاية سينالوا في المكسيك، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن السبب الرسمي للوفاة، فيما فتحت الجهات الصحية المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت غارسيا تحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد متابعيها ٩٠ ألفًا، واشتهرت بمحتواها المتخصص في عالم الجمال والموضة.

وأكدت شركة Drop Shop، التي تعاونت معها في العديد من الحملات الإعلانية، نبأ وفاتها من خلال رسالة مؤثرة، قالت فيها: “اليوم نودع فردًا من عائلة Drop Shop، وسنتذكر دائمًا شخصيتها الرائعة وتفانيها واللحظات الجميلة التي جمعتنا بها.”

وتركت أدريانا خلفها ابنة تبلغ من العمر ٦ سنوات، فيما أعاد متابعوها تداول آخر منشوراتها، والتي تضمنت صورًا من عطلتها في لوس كابوس، إلى جانب صورة مؤثرة نشرتها الشهر الماضي برفقة ابنتها.

وكانت الراحلة قد احتفلت بعيد ميلادها الثلاثين في شهر أبريل الماضي، إلا أنها كشفت آنذاك أن المناسبة طغى عليها الحزن بعد فقدان والدها وجدها، وكتبت: “أستقبل عقدي الثالث بقلب مليء بحب أبدي لكما.”

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وفاتها أثناء العملية الجراحية.