قبل رحيلها بيومَين.. والدة بن أفليك حققت أمنيتها الأخيرة

دبي - فريق التحرير: ​فُجعت عائلة النجمَين بن أفليك وكيسي أفليك، برحيل والدتهما كريس آن أفليك عن عمر يناهز ٨٣ عاماً وذلك بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس الذي شُخّصت به في ديسمبر الماضي.

​وأعلنت العائلة أن كريس، توفيت بسلام في نومها يوم الثاني من يونيو، بعد يومين فقط من تحقيق أمنيتها الأخيرة بالحضور والمشاركة في حفل تخرج حفيدها “أتيكوس” من المرحلة الثانوية يوم الواحد والثلاثين من مايو.

​​ولدت الراحلة في نيويورك وتخرجت في جامعة هارفارد المرموقة، وكرّست ٣٥ عاماً من حياتها للتدريس في المدارس العامة. وأنجبت ابنين حازا فيما بعد على جوائز الأوسكار؛ بن أفليك (مواليد ١٩٧٢) وكيسي أفليك (مواليد ١٩٧٥)، من زوجها السابق تيموثي أفليك، قبل أن تنتقل العائلة من كاليفورنيا إلى ماساتشوستس.

​اتسمت كريس بحرصها الشديد على التقاليد العائلية، حيث استذكر كيسي في إحدى مقابلاته عام ٢٠٠٦، كيف كانت تصر على الرحلات العائلية رغم اعتراضهما في الصغر، لتصبح تلك اللحظات لاحقاً من أجمل ذكرياتهما.

شكلت كريس الداعم الأول لولديها في مسيرتهما الفنية، اذ كانت حاضرة في لحظات نجاحهما الكبرى، وكان أبرزها حفل توزيع جوائز الأوسكار عام ١٩٩٨، حيث رافقت ابنها بن وصديق عمره مات ديمون، حين حظيا بجائزة “أفضل سيناريو أصلي” عن فيلم Good Will Hunting (والذي شارك كيسي في بطولته أيضاً).

​وعلّق بن أفليك حينها على استغراب وسائل الإعلام لمرافقتهما لوالدتيهما قائلاً: ​”من غيرهن كنا سنصطحب في لحظة كهذه؟”.

​تترك الراحلة خلفها ابنَيها بن وكيسي وخمسة أحفاد هم: أتيكوس وإنديانا (أبناء كيسي)، وفايوليت وفين وسام (أبناء بن).