اكتمال مراسم الوزن الرسمية لـ”The Comeback” في جدة.. وجاهزية كاملة قبل ليلة النزال اليوم

دبي - فريق التحرير: اجتاز جميع الملاكمين المشاركين في أمسية The Comeback مراسم قياس الأوزان الرسمية بنجاح، والتي أُقيمت يوم أمس (الجمعة) في “بروميناد جدة”، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، في المحطة الأخيرة قبل انطلاق النزالات المرتقبة مساء غدٍ (السبت).

وشهدت مراسم الوزن اكتمال جاهزية جميع الملاكمين، بعدما التزموا بالأوزان المعتمدة لكل فئة، لتتأكد رسميًا إقامة جميع النزالات وفق البرنامج المعلن، في أجواء عكست حجم الترقب الذي يسبق إحدى أبرز أمسيات الملاكمة العالمية التي تستضيفها مدينة جدة.

كما شهدت الفعالية المواجهات التقليدية (Face Off) بين الملاكمين، حيث تبادل المتنافسون النظرات الأخيرة أمام عدسات وسائل الإعلام والجماهير، في مشاهد عكست الحماس والثقة قبل صعودهم إلى الحلبة، يتقدمهم بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، إلى جانب حمزة شيراز، وجوش كيلي، وكيغان أغاركا، وبقية نجوم البطاقة.

وتأتي مراسم قياس الأوزان بعد يوم حافل شهد إقامة المؤتمر الصحفي الرسمي للحدث، الذي أكد خلاله الملاكمون جاهزيتهم لخوض النزالات، معبرين عن ثقتهم في تقديم مواجهات قوية تليق بمكانة الحدث والحضور الجماهيري المنتظر.

وتتجه الأنظار مساء غدٍ السبت إلى “جدة سوبر دوم” التي تحتضن أمسية The Comeback، حيث يلتقي نخبة من أبرز نجوم الملاكمة العالمية في سلسلة من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيسي الذي يجمع أنتوني جوشوا ومنافسه الألباني كريستيان برينغا، إلى جانب عدد من المواجهات العالمية والمشاركات السعودية، في أمسية ينتظر أن تقدم مستويات فنية عالية وتواصل ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى أحداث الملاكمة.