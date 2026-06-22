بعد الهجوم على رونالدو، جورجينا تدخل على خط المواجهة …والصدمة تأتي لاحقاً

دبي - فريق التحرير: أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خطيبة كريستيانو رونالدو، الجدل بعدما ردّت على الانتقادات التي طالت النجم البرتغالي عقب تعادل منتخب بلاده في كأس العالم، وسط تقارير عن توتر داخل صفوف المنتخب.

وذكرت صحيفة “هيكورد” المكسيكية أن الجدل المحيط بالمنتخب البرتغالي لا يزال مستمراً، بعدما علّقت جورجينا على تصريحات نُسبت إلى صديقة لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز، والتي قيل إنها انتقدت رونالدو.

وكان منتخب البرتغال قد تعادل بنتيجة ١-١ مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشواره ضمن المجموعة K من كأس العالم ٢٠٢٦

، في المباراة التي أُقيمت على ملعب NRG في ولاية تكساس الأميركية.

وقبل اللقاء، كانت التوقعات تصبّ في مصلحة البرتغال، المصنفة سابعة عالمياً، خاصة في ظل امتلاكها مجموعة من أبرز نجوم الوسط مثل جواو نيفيز، فيتينيا وبرونو فرنانديز.

لكن منتخب الكونغو الديمقراطية قدّم أداءً قوياً فاجأ الجميع. فرغم تقدم البرتغال مبكراً عبر جواو نيفيز في الدقيقة السادسة، نجح يوان ويسا في إدراك التعادل برأسية خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشلت البرتغال في استعادة السيطرة أو تسجيل هدف الفوز، رغم المحاولات المتكررة بقيادة كريستيانو رونالدو، لتنتهي المباراة بتعادل مخيب للآمال.

وعقب اللقاء، تعرّض رونالدو لانتقادات واسعة بسبب أدائه، بعدما لعب المباراة كاملة دون أن يترك بصمة مؤثرة، إذ سدد خمس مرات من دون أي تسديدة بين الخشبات الثلاث، كما لم يصنع أي فرصة محققة للتسجيل.

كما أثارت تصريحات جواو نيفيز جدلاً إضافياً، بعدما قال: “الجميع يعرف ما قدمه رونالدو للبرتغال ولكرة القدم، لكنه في هذه اللحظة لا يختلف عنا، فهو مجرد لاعب آخر هنا لمساعدة الفريق”.

ورأى بعض المشجعين أن التصريح يحمل تقليلاً من مكانة رونالدو، فانهالت الانتقادات على نيفيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالت صديقته مادالينا أراوجو، التي قيل إنها ردّت بعبارة: “قولوا للـGOAT أن يعتزل، فهو أناني للغاية”، إلا أن صحة هذا التعليق لم يتم تأكيدها.

من جهتها، لم تلتزم جورجينا الصمت، وكتبت: “واو! هذا الجيل يهاجمكم بقوة فعلاً!”، وهو تعليق اعتبره كثيرون رسالة مبطنة ضد بعض اللاعبين الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم لا يمنحون رونالدو الاحترام الكافي إلا ان جورجينا عادت وحذفت تعليقها بعدما تبين ان المنشور مفبرك.

كما اعتبر مراقبون أن تعليق جورجينا زاد من التكهنات حول وجود انقسام داخل المنتخب البرتغالي بشأن دور رونالدو، خاصة مع تزايد الحديث عن اقتراب نهاية حقبته الدولية.

وفي سياق متصل، أثارت شقيقة رونالدو، كاتيا أفيرو، الجدل أيضاً بعدما أبدت إعجابها بمنشور ينتقد أداء برونو فرنانديز مع المنتخب، في خطوة فسّرها البعض على أنها دعم غير مباشر لشقيقها وسط العاصفة الإعلامية الحالية.

في هذا السياق، دعا كريستيانو رونالدو إلى الوحدة داخل صفوف المنتخب البرتغالي، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أُثير عقب تصريحات زميله جواو نيفيز. ونشر رونالدو صورة من التدريبات تجمعه بعدد من اللاعبين، بينهم جواو نيفيز، وأرفقها بعبارة: “متحدون دائماً!”، في رسالة فسّرها كثيرون على أنها محاولة لإنهاء التكهنات حول وجود خلافات داخل المنتخب وضد الشائعات التي تحدّثت عن طرد جواو نيفيز نهائيًا من المنتخب عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد رونالدو.