باشاك ديزر زوجة كيفانش تاتليتوغ تحسم الجدل حول حملها الثاني

دبي - فريق التحرير: نفت مصممة الأزياء التركية باشاك ديزر، زوجة الممثل كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم “مهند”، الأخبار المتداولة حول حملها بطفلهما الثاني، مؤكدةً أن ما تم تداوله غير صحيح.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن “ديزر”، التي تزوجت كيفانش تاتليتوغ في ١٩ شباط/فبراير عام ٢٠١٦، حامل في شهرها الخامس، وأن المولود المنتظر سيكون فتاة، بعد أن رزق الثنائي بابنهما الأول “كورت إيفه تاتليتوغ” في ١٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٢.

وعند التواصل معها هاتفياً وسؤالها عن حقيقة خبر الحمل، ردّت باشاك ديزر لـ بيرسن ألتونتاش قائلةً: “لا، الخبر غير صحيح”. كما لفتت صورها الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانتباه، حيث ظهرت ببطن مسطّح، ما زاد من الشكوك حول صحة الشائعة.

وكان خبر حمل باشاك ديزر قد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتداول المتابعون أنباءً عن انتظارها مولودها الثاني، قبل أن تحسم زوجة كيفانش تاتليتوغ الجدل وتنفي صحة هذه الأخبار.