ضربة موجعة للتركية إلتشين سانجو… والقضاء يرفض مطالبها

دبي - فريق التحرير: تلقت الممثلة التركية إلتشين سانجو صفعة قانونية جديدة في مجمع المحاكم بإسطنبول، بعدما رفض القضاء التركي دعوى التعويض التي رفعتها ضد الصحفية الفنية الشهيرة بيرسين ألتونتاش.

وعقدت محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية الأولى جلسة للنظر في واحدة من أصل ست دعاوى تعويض رفعتها سانجو برفقة حبيبها (ي. أ) ضد ألتونتاش، حيث طالبت بتعويض معنوي قدره ٥٠٠ ألف ليرة تركية. إلا أن المحكمة قضت، في أولى جلساتها، برفض الدعوى بالكامل لعدم استنادها إلى أساس قانوني، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاستئناف.

وتعود تفاصيل الأزمة بين الطرفين إلى نشر الصحفية بيرسين ألتونتاش تقارير تناولت القضية المالية الشهيرة المستمرة منذ سنوات بين إلتشين سانجو ومديرة أعمالها السابقة باشاي أوكاي، التي ساعدتها في بداية مشوارها الفني قبل أن تتدهور العلاقة بينهما وتصل إلى أروقة المحاكم.

ودفع هذا التقرير سانجو إلى شن ما وصفته وسائل إعلام تركية بـ”الحرب القانونية والإعلامية” ضد ألتونتاش، إذ تقدمت بثلاثة بلاغات جنائية إلى الادعاء العام، إلا أنها انتهت جميعها بقرارات عدم الملاحقة وحفظ الملفات. كما حاولت الممثلة الاستفادة من قوانين حماية المرأة لفرض تدابير وقائية ضد الصحفية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

ولم تتوقف خطوات سانجو عند المطالبة بتعويض مالي بقيمة نصف مليون ليرة تركية، بل امتدت إلى مطالب أخرى اعتبرتها الأوساط القانونية تعسفية، من بينها:

التقدم بطلب لإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببيرسين ألتونتاش، وحظر حساباتها على منصتي إكس وإنستغرام، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بشكل قاطع، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

المطالبة بإلغاء البطاقة الصحفية الدائمة الخاصة بألتونتاش، وهو ما رفضته الجهات المختصة لعدم وجود سند قانوني.

كما أشارت التقارير إلى أن سانجو قدمت بلاغات ضد الصحفية لدى وزارة المالية، إضافة إلى ممارستها ضغوطاً على عدد من الممثلين المقربين منها، مهددة بقطع علاقتها بهم وإلغاء متابعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال أجروا مقابلات صحفية مع بيرسين ألتونتاش.

يُذكر أن الأزمة بين الطرفين لا تزال مفتوحة على تطورات جديدة، في ظل استمرار قضايا متبادلة أمام القضاء، إلا أن الحكم الأخير يُعد انتصاراً قانونياً جديداً للصحافة الفنية التركية في مواجهة محاولات تقييد عملها.