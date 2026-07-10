بالصور: بعد ضجة ثقوب يدها… تحذير طبي صادم لنورث ابنة كيم كردشيان

دبي - فريق التحرير: لطالما عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان عن دعمها لابنتها نورث ويست في مسألة التعبير عن نفسها من خلال الملابس الجريئة، وتسريحات الشعر الملونة، وتجارب المكياج المختلفة، لكن أحدث طرق نورث للتعبير عن شخصيتها قد تحمل مخاطر صحية خطيرة لا يمكن عكسها.

في سبتمبر الماضي، ظهرت نورث، التي كانت تبلغ حينها ١٢ عامًا، بثقب جلدي في إصبعها الأوسط، ليكون الأول ضمن سلسلة من الثقوب. ومنذ بداية عام ٢٠٢٦، توسعت مجموعتها لتشمل عدة ثقوب أخرى في أصابعها ويديها، تزامنًا مع إطلاق أغنيتها الأولى التي حملت عنوان “Piercing on My Hand”.

وأثارت هذه الإطلالة موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن نورث ووالدتها لم تبديا قلقًا حيال الأمر. وفي حسابهما المشترك على “تيك توك”، ردّتا على المتابعين بالقول: “لا بأس”، فيما نشرت نورث لاحقًا فيديو بطريقة ساخرة ردًا على “كل من غضب بسبب ثقب إصبعها”.

لكن من وجهة نظر الأطباء، الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يمكن أن تؤدي ثقوب اليد إلى العديد من المشاكل والمضاعفات طويلة الأمد، بدءًا من رفض الجسم للثقب، وصولًا إلى ظهور الندوب والتشوهات.

وقال طبيب الجلدية المعتمد كوري هارتمان، مؤسس ومدير مركز Skin Wellness Dermatology: “لا تفعلوا ذلك”، محذرًا من أن هذه الثقوب قد تؤدي مع مرور الوقت إلى ندوب متضخمة، وتصبغات جلدية، وتشوهات، وحتى فقدان وظيفة الجزء من الجسم الذي تم فيه إجراء الثقب، خصوصًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الغنية بالميلانين مثل نورث ويست.

وتبدو ثقوب نورث مزيجًا من نوعين: الثقوب السطحية (Surface Piercings) والثقوب الجلدية (Dermal Piercings)، وهما أكثر تعقيدًا من ثقوب شحمة الأذن التقليدية.

فالثقوب السطحية تعتمد على نقطتي دخول متصلتين أسفل الجلد بواسطة قطعة معدنية، بينما تبقى الأجزاء المزخرفة ظاهرة فوق سطح البشرة.

أما الثقوب الجلدية، فهي تعتمد على نقطة واحدة، وتُصمم لإعطاء انطباع بأن قطعة المجوهرات تطفو فوق الجلد. وبدلًا من استخدام قاعدة خلفية تقليدية، يقوم المختص بإدخال قطعة صغيرة تُعرف بالمرساة تحت الجلد، ثم يثبت الجزء المزخرف عليها، ليبدو كأنه مستقر فوق الجسم.

حتى تغيير المجوهرات في هذه الثقوب ليس أمرًا بسيطًا مثل تبديل القرط، إذ ينصح الخبراء بأن يتولى شخص متخصص، ويفضل أن يكون من أجرى الثقب الأصلي، عملية التغيير لتجنب تحرك المرساة أو حدوث مضاعفات.

أما إزالة الثقب الجلدي بشكل نهائي، فهي لا تُنصح بأن تتم بشكل عادي، بل تتطلب تدخل مختص لإزالتها بطريقة آمنة.